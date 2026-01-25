Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője arra utalt, hogy nem lenne bölcs döntés Andy Robertson eladása az átigazolási időszak vége előtt, mivel továbbra is szüksége van a skót balhátvédre. Bár Robertson tárgyalásokat folytat a Tottenham csapatával egy esetleges átigazolásról, a Vörösöknél egyre súlyosbodó sérüléshullám miatt Slot eltökélt abban, hogy nem akar további kulcsjátékosokat elveszíteni.

Pénteken olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint a Tottenham eredetileg csak a nyári átigazolási időszakra tervezte Robertson megszerzését, különösen annak fényében, hogy a játékos szerződése az idény végén lejár a Liverpoolnál. Az észak-londoni klub azonban úgy ítélte meg, hogy Thomas Frank keretének azonnali erősítésre van szüksége, ezért előrehozta a terveket, és már most megpróbálja megszerezni a 31 éves védőt. A Spurs állítólag nagyra értékeli Robertson vezéregyéniségét, rutinját és tapasztalatát.

Robertson a Bournemouth elleni, 3–2-re elveszített bajnokin a kispadon kezdett szombat este. A félidőben állt be Kerkez Milos helyére, Slot pedig elárulta, hogy a korábbi Bournemouth-játékos fizikailag nem volt olyan állapotban, hogy egy óránál többet vállaljon.

A mérkőzés után Slotot arról kérdezték, megengedheti-e magának a Liverpool, hogy ebben a hónapban elveszítse Robertsont, illetve szeretné-e, ha maradna. A holland szakember egyértelmű választ adott:

„Úgy gondolom, minden játékosomra szükségem van. Véleményem szerint Robbónak félidőben be kellett állnia. Előre tudtam, hogy Milos számára nem reális újabb 90 perc egy ennyire intenzív Bournemouth ellen, ezért biztos voltam benne, hogy be kell hoznom Andy-t.”

Slot hozzátette, hogy a korai csere miatt különösen fontos volt előre gondolkodnia:

„Már az első félidőben elhasználtam egy cserét, utána csak két lehetőségem maradt. Ezért döntöttem úgy, hogy a szünetben hozom be Robbót, annak érdekében, hogy ne zsigereljük ki Milost.”

A Liverpool edzője végül a zsúfolt programra és a sérülésveszélyre is felhívta a figyelmet:

„Rengeteg mérkőzés vár ránk azzal a kerettel, amely most rendelkezésre áll. Ezt is menedzselnem kell. Az utolsó dolog, amire most szükségünk lenne, az egy újabb sérülés.”