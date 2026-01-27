17 éves csodagyereket igazolt a Liverpool

Már a jövőre is gondolnak Liverpoolban, ezt bizonyítja, hogy vasárnap este hivatalosan is bejelentette a klub Ifeanyi Ndukwe érkezését. A Vörösök ajánlatát már el is fogadta az Austria Wien, amelynél a középső védő már hétéves kora óta pallérozódik - tudatta közleményében az angol bajnoki címvédő.

Ndukwe márciusban lesz 18 éves, és azt követően, 2026 nyarán gyakorlatban is csatlakozik a Liverpoolhoz, méghozzá az U21-es csapathoz.

Ebben a szezonban alapembere volt a lila-fehérek tartalékcsapatának, míg kilenc alkalommal az első csapat keretében is helyet kapott.

A Mersey-partiak kiemelik, hogy Ndukwe az osztrák U17-es válogatottal részt vett a 2025-ös világbajnokságon, amelyen mind egyénileg, mind csapatszinten remekelt: mindössze egy mérkőzésen nem játszott az egészen a döntőig menetelő nemzeti együttesben. Az itt nyújtott teljesítménye győzte meg a Liverpoolt arról, hogy leigazolja új szerzeményét.

A The Athletic korábban arról számolt be, hogy a Liverpoolnál azon dolgoznak, hogy megerősítsék a klub akadémiáját. Ezt szolgálja Ndukwe szerződtetése is, aki számára előbb-utóbb az felnőttcsapat ajtaja ki fog nyílni - tekintve, hogy Ibrahima Konaté és Andrew Robertson kontraktusa is lejár a nyáron, míg Virgil van Dijk karrierje végéhez közeledik.