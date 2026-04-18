Egyre kevesebb esély a folytatásra

Egyre biztosabb, hogy a Real Madrid utóbbi időben mutatott gyenge formája - amelynek következtében a klub kiesett a Bajnokok Ligájából és 9 pontos hátrányt szedett össze a bajnoki éllovas Barcelonával szemben - azt jelenti, Álvaro Arbeloának a szezon végén távoznia kell a kispadról. A Marca értesülései szerint már csak egy “csoda” menthetné meg a vezetőedzőt, minden más esetben a 2026-27-es szezont már nem Arbeloa irányításával kezdi meg a Real.

A Bayern elleni teljesítmény se volt elég

Meglepő lehet, hogy épp most pecsételődött meg Arbeloa sorsa, ugyanis csapata a Bayern München elleni párharc legnagyobb részében nem játszottak alárendelt szerepet. A müncheni visszavágót hátrányból kezdve a Real Madrid bátran játszott, és közel állt a továbbjutáshoz, mondta a legendás angol középpályás, Steven Gerrard:

„Sajnálom Arbeloát, és sajnálom a Real Madrid számos játékosát is, mert sokkal jobbak voltak, mint az utóbbi időszakban, és a pálya minden részén kiválóan teljesítettek. Csapatként jobban védekeztek, jobban támadtak. Tényleg nagyon sajnálom Arbeloát, aki valószínűleg elveszíti az állását, de a Bayern ellen látottak alapján szerintem érdemtelenül.”

Az öltöző továbbra is támogatja

A vezetőség látszólag meghozta a döntést, miszerint Arbeloának a szezon végén távoznia kell, ennek ellenére az öltözőben továbbra is élvezi a támogatást. A csapat fontosabb játékosai úgy érzik, a vezetőedzőnek egy közeli kapcsolatot sikerült kialakítania velük, ami a Real Madridnál nehéz feladat.

Arbeloa megőrizte tekintélyét, miközben közel került a játékosokhoz, a kulcsfontosságú mérkőzéseken céltudatosan szigorú volt és igyekezett biztosítani, hogy a csapatnak legyen egy közös elképzelése.

Ki lehet Arbeloa utódja?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Jürgen Klopp, Didier Deschamps és José Mourinho neve is felmerült, mint lehetséges utód.

Forrás: Marca

