Nyolc sztárját is elveszítette az angol válogatott a Japán elleni meccs előtt

Az Arsenal orvosi stábjára különösen túlóra vár, hiszen egyből három kulcsjátékosuk is visszatért Londonba. Declan Rice és Bukayo Saka – akik pályára sem léptek az uruguayiak ellen – további „orvosi vizsgálatokon” esnek át. Ami viszont ennél is aggasztóbb az Ágyúsok számára, hogy csapattársuk, Noni Madueke az első félidőben elszenvedett sérülése után egy hatalmas térdrögzítőben hagyta el a Wembley Stadiont.

A sérüléshullám nem kímélte a többi Premier League-csapatot sem. A Manchester City védője, John Stones még a pénteki meccset megelőző edzésen szedett össze egy sérülést, míg a Crystal Palace középpályása, Adam Wharton a dél-amerikaiak elleni mérkőzésen kapott egy rúgást, ami miatt kénytelen volt visszalépni.

Az FA hivatalos közleménye megerősítette:

„Összesen nyolc játékos hagyja el a tábort, köztük Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori és Dominic Calvert-Lewin is. Declan Rice és Bukayo Saka, akik pénteken kilenc másik játékossal együtt érkeztek meg a kerethez, orvosi felmérésre térnek vissza az Arsenalhoz.”

A maradék, bevethető csoportot (akik a „később érkezők” közül maradtak) Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon és a csapatkapitány, Harry Kane alkotja.

Forrás: Sky Sports



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.