Az olasz bajnokság (Serie A) második helyen álló AC Milan mindenképpen szerette volna megerősíteni támadószekcióját a téli átigazolási ablakban. A piros-feketék korábban már Milánóba csábították a West Ham United német centerét, Nicklas Füllkrugot, ám Massimiliano Allegri együttese a Premier League egyik legjobb csatárát, Jean-Philippe Matetát is szerződtették volna a Crystal Palace együttesétől.

Az angol klub és Mateta is megegyezett már a feltételekben a Rossonerivel, amikor jött a hír: a francia játékos megbukott az orvosi vizsgálaton, ám akkor még úgy tűnt, a Juventus ajánlatot tehet a Sasoknak Mateta játékjogáért. Azonban ez sem valósult meg végül, a csatár maradt Londonban, most pedig kiderült, mi állt pontosan a váltás meghiúsulásának hátterében.

Az acmilan.hu szerint a játékos eredetileg nyáron csatlakozott volna a milánói csapathoz, ám január végén Mateta benyújtotta távozási szándékát a Crystal Palace vezetőségének, így lehetőség nyílt arra, hogy már télen klubot váltson a francia center. A klubok meg is állapodtak egy 35 millió eurós összegben, a Palace pedig megtalálta távozó játékosának helyettesét: a Wolverhampton csatára, Jorgen Strand Larsen a londoni csapathoz került 48 millió font fejében, így zöld lámpát kapott a Mateta-transzfer.

A játékos viszont nem ment át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton Londonban, a Milan még a saját orvosát is kiküldte az angol fővárosba, ám olyan térdproblémát fedeztek fel, ami könnyen operációhoz vezetett volna a folyamatos terhelés mellett, a milánóiak vezetősége pedig nem ment bele egy ilyen kockázatos befektetésbe.

A La Gazzetta dello Sport szerint egy porcproblémát látott több orvos is Mateta térdében, mely műtét esetén 3-4 hónapos kihagyást jelentett volna a csatár számára, így a Milan új opció elé néz idén nyáron a támadószekció megerősítésére.

Jean-Philippe Mateta az elmúlt három szezonban vált meghatározó játékossá a Premier League-ben, a 2023/24-es szezonban 16, a rákövetkező idényben 14 bajnoki gólt szerzett piros-kékben, valamint hozzásegítette a Crystal Palace-t egy FA Kupa győzelemhez. Idén huszonhárom angol bajnoki meccsen 8 gólt szerzett eddig, és hétszer pályára lépett a klub történetének első nemzetközi szereplésén a Konferencialigában.