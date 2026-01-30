Goal.com
A Milanba tart a Premier League egyik legjobb csatára, Jean-Philippe Mateta

Fabrizio Romano szerint a Premier League-ben szereplő Cystal Palace támadója, Jean-Philippe Mateta mindenben megegyezett az olasz élvonalbeli AC Milannal, és már csak a két klub egyezségére kell várni.

Az olasz újságíró szerint a Milan eredetileg a nyári átigazolási szezonban szerette volna leigazolni a francia támadót, ám úgy tudja, a milánói piros-feketék már télen megszereznék a Crystal Palace csatárát, amennyiben a londoni klub utat enged az üzletnek.

Mateta eddig minden Premier League-mérkőzésen pályára lépett a Crystal Palace-ban, a huszonhárom meccsen 8 gól volt a mérlege. A Sasok már a helyettesét is kinézték a francia csatárnak, korábban írtunk róla, a Wolves norvég csatárát, Jørgen Strand Larsent igazolná le a londoni klub. 

Voltak korábban olyan hírek, hogy kútba eshet Larsen átigazolása, ám a Sky Sports szerint továbbra is kapcsolatban áll egymással a Palace és a Wolverhampton.

Az AC Milannak ez lehet a második csatárigazolása télen, ugyanis a West Ham United német válogatott csatárát, Nicklas Füllkrugot már Milánóba csábította Max Allegri együttese, akik jelenleg a második helyen állnak az olasz bajnokságban ötpontos hátrányban a városi rivális Inter mögött.

