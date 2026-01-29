50 millió fontért vesz csatárt a Crystal Palace a Premier League-ből

Sajtóhírek szerint megállapodást kötött a Crystal Palace a Wolverhampton Wanderersszel Jørgen Strand Larsen átigazolásáról. Az üzlet értéke a hírek szerint megközelíti az 50 millió fontot, ami új klubrekordot jelentene a londoniaknál.

A BBC Sport értesülései szerint a Palace érdeklődése az elmúlt 24 órában jelentősen felerősödött a 25 éves norvég csatár iránt, Fabrizio Romano szerint pedig már megszületett a megegyezés. A Palace nemrég döntötte meg saját átigazolási rekordját, amikor 35 millió fontért megszerezte a walesi válogatott Brennan Johnsont, ám Strand Larsen érkezése még ezt az összeget is meghaladná.

Korábban már ismert volt, hogy a Wolves nyitott a norvég válogatott támadó eladására, amennyiben megkapják a nyáron a Newcastle által ajánlott – és akkor egyébként általuk visszautasított – 55 millió font körüli összeget.

A Leeds United is tett már egy 40 millió fontos ajánlatot Strand Larsenért, ám ezt a Wolves elutasította, és jelen állás szerint a klub nem szívesen emelné tovább az ajánlatát. A Palace lépése tovább növeli a bizonytalanságot Jean-Philippe Mateta jövője körül. A francia csatár a hírek szerint távozni szeretne a Selhurst Parkból, és erről már a klub vezetését is tájékoztatta.

Mateta iránt komoly érdeklődést mutat a Juventus és az AC Milan is, míg a Nottingham Forest a hétvégén körülbelül 35 millió fontos ajánlatot tett érte. A 28 éves támadó elsődleges célja a Bajnokok Ligájában való szereplés, ugyanakkor a Forest ajánlata pénzügyileg rendkívül vonzó lehet számára.