Megbukott az orvosi vizsgálaton, mégis Olaszországba szerződhet Jean-Philippe Mateta

Arról egy korábbi cikkben a GOAL is beszámolt, hogy Jean-Philippe Mateta az AC Milanba tart. Ám az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon az olasz klub doktorait aggasztotta a támadó térdének állapota, emiatt kútba dőlt az átigazolás.

A The Sun szerint a Crystal Palace játékosa egész szezonban térdfájdalommal játszott, emiatt a Rossoneri kiküldte az orvosi stábját Londonba, hogy vizsgálatoknak vesse alá Mateta térdét. A kapott eredmények fényében túl kockázatosnak ítélte meg a Milan a szerződtetését. Fabrizio Romano értesülései megerősítették ezt az információt.

Ettől függetlenül Mateta még feltűnhet a Serie A-ban, ugyanis a Juventus másodjára is ajánlatot tehet érte a Milan visszalépése miatt. Az Öreg Hölgy néhány hete már megkörnyékezte a centert, akkor kölcsönben, opciós vásárlási joggal szerződtette volna, de a londoni klub elutasította a megkeresést.

A háromszoros francia válogatott játékos már korábban jelezte a Crystal Palace-nak, hogy távozni szeretne a klubtól. Az FA-kupa címvédője azonban angol sajtóhírek szerint már meg is egyezett a pótlásáról: 40 millió eurót perkálna ki a Wolvesnak Jorgen Strand Larsenért cserébe. A kieső helyen lévő klubnál remélik, hogy akkor is szerződtetik a norvég csatárt, ha Mateta mégis marad Londonban.

