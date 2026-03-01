A piros-fekete alakulat idén nem szerepelt a nemzetközi porondon, köszönhetően a tavalyi gyenge bajnoki teljesítménynek, ám Massimiliano Allegri irányításával egyelőre biztosnak tűnik a BL-indulás a Serie A-ban, hiszen a csapat a második helyen áll a táblázaton a városi rivális Inter mögött.

Már januárban szerette volna megerősíteni a csatárpozíciót a Milan, ám a Crystal Palace francia támadója, Jean-Philippe Mateta megbukott az orvosi vizsgálatokon, így végül a West Ham német csatárát, Nicklas Füllkrugot csábította Milánóba a klub.

A La Gazzetta dello Sport már a lehetséges nyári célpontokról ír, és az olasz lap szerint a Borussia Dortmund támadója, Serhou Guirassy érkezhet. A 29 éves támadó az előző idényben 21 góllal zárta első dortmundi idényét, idén pedig tizenegy találatig jutott eddig egy gólpassz mellett a ruhr-vidéki csapatban.

A játékos szerződésében egy hetvenmillió eurós kivásárlási ár szerepel, amit a Gazzetta szerint biztosan nem fizet ki a Milan, a piros-feketék abban bíznak, Guirassy új környezetre vágyik, és nem hisz abban, hogy a Bayern München mellett bármilyen jelentős trófeát tudna nyerni a Borussiával.

Az AC Milan jelenleg a második helyen áll az olasz bajnokságban, előnye 6 pont a már nem BL-indulást érő helyen álló Como előtt, vasárnap pedig a Cremonese ellen tehet újabb lépést a legrangosabb európai sorozat felé a Luka Modric fémjelezte csapat.

Kapcsolódó

Nem mindennapi sérülést szenvedett Ruben Loftus-Cheek, ennyit kell kihagynia

Az AC Milan marasztalná Luka Modricot, ám akad egy bökkenő





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.