Az AC Milan marasztalná Luka Modricot, de akad egy bökkenő

Egyelőre nem szeretne a következő szezonnal foglalkozni a horvát középpályás.

Luka Modricnak kulcsszerepe van abban, hogy az AC Milan ebben a szezonban ismét a dobogóért küzd. A horvát játékos még 40 évesen is alapembere a Massimiliano Allegri vezette csapatnak (22 bajnoki mérkőzésen lépett pályára), ennek fényében nem meglepő, hogy a klub szeretne vele hosszabbítani. 

Mint ismert, Modric nyáron csatlakozott a Rossonerihez, amellyel egyéves szerződésben állapodott meg, de a kontraktusban szerepel egy további egy évre szóló hosszabbítási opció is. 

Ezt ugyan örömmel aktiválná a klub, ám Modric csak az idény végezetével szeretne dönteni a folytatásról, figyelembe véve a fizikai állapotát és a motivációját - tudta meg a Gazzetta dello Sport

Azonban nem ő a jelenlegi keret egyetlen olyan játékosa, akit hosszabb távra szeretne a Milanban tudni a vezetőség. Angol kiadásunk szerint Fikayo Tomorival, Ruben Loftus-Cheekkel, valamint Mike Maignannal szintén tárgyal a maradásról a milánói együttes. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

