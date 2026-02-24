Ruben Loftus-Cheek számára mindössze 11 percig tartott a Parma elleni mérkőzés a Serie A 26. fordulójában, miután sérülés miatt le kellett cserélni. Az AC Milan középpályása a Parma kapusával csapott össze egy labdáért, és Edoardo Corvi letarolta őt. Loftus-Cheek végül nyakmerevítővel és hordágyon hagyta el a pályát.

Hétfőn a közösségi médián keresztül tudatta a szurkolókkal az állapotát, állkapocstörés miatt műtéten esett át, ráadásul több fogát is elvesztette az ütközés során. Igaz, állítása szerint a nehezén már túl van. Emellett több fotót is feltöltött magáról, amelyeken jól látható, hogy milyen súlyos sérülést szenvedett.

A Rossoneri hivatalos közleményben jelentette be az alapemberének kidőlését, megemlítve, hogy a várható felépülési idő nyolc hét is lehet.

Csak még fájdalmasabbá tehette Loftus-Cheek számára azt a napot, hogy csapata végül 1-0-s vereséget szenvedett. Ezzel ugyan még őrzi második helyét Massimiliano Allegri csapata, de már tíz pontra nőtt a hátránya a listavezető Interrel szemben.

