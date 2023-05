A Puskás Akadémia válogatottja bejelentette: búcsút int a klubnak!

Három év után távozik.

Alexandru Baluta hivatalos közösségi oldalán bejelentette, hogy elhagyja a Puskás Akadémiát.

A 29 éves román támadó azt írta, új kalandok várnak rá.

"Szeretném megköszönni a Puskás-család minden tagjának ezt a szép 3 évet, amit együtt töltöttünk. A szakítás mindig nehéz, de tudom, hogy ez a klub tovább fog fejlődni, és ez boldoggá tesz. Itt volt lehetőségem játékosként és emberként is fejlődni. De a futballista élete nem csak az eredményekről és a trófeákról szól, hanem kapcsolatokról, emlékekről és tanulságokról is. Tudom, hogy pályafutásom során követtem el hibákat, de tanultam belőlük. Megtanultam, hogy soha ne adjam fel, küzdjek az utolsó izzadságcseppig és legyek igazi profi. Most egy új utazás kezdődik számomra, de az emlékek örökre a szívemben maradnak. Sok szerencsét! Hajrá Puskás!" - írta Instagram-oldalán Baluta.

A 6-szoros román válogatott játékos 2020-ban igazolt felcsútra a Slavia Prahától, Magyarországon 85 tétmeccsen 15 gólt lőtt és 16 gólpasszt osztott ki.