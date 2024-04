Váratlan fordulat: Thomas Tuchel maradását követelik a Bayern-szurkolók, már ezrek írták alá a petíciót

A vezetőedző is nyilatkozott a drukkerek aláírásgyűjtéséről.

Noha a Bayern München vezetősége hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy a következő idényben már nem Thomas Tuchel lesz a csapat vezetőedzője, könnyen lehet, hogy a szurkolók felülbírálják a klubházban szőtt terveket.

A cikk lejjebb folytatódik

A bajorok drukkerei közül ugyanis már több mint 13 ezren írták alá azt a petíciót, amelyben a tréner maradását követelik.

Maga Tuchel is megszólalt az ügyben…

Mint ismert, a Bayern Münchennél februárban, a Bochum elleni vereséget követően jelentették be, hogy Thomas Tuchel vezetőedző – akinek Lőw Zsolt személyében magyar a segítője – a gyenge eredmények miatt a nyáron távozik a csapattól.

A bajor sztárcsapat addigra elbukta a Német Szuperkupát az RB Leipziggel szemben, a Német Kupából a harmadosztályú Saarbrücken búcsúztatta, és már az is valószínűsíthető volt, ami végül bekövetkezett: 11 év után először elmaradt a címvédés a Bundesligában.

A német rekordbajnoknak így már csak a Bajnokok Ligájában van esélye a végső győzelemre. Az elődöntőben a Real Madriddal találkozik a csapat, a párharc első mérkőzését jövő kedden rendezik meg Münchenben.

A Bayern vezetőedzői posztjára előbb Xabi Alonso, majd Julian Nagelsmann tűnt a legesélyesebbnek – ám előbbi a bajnok Bayer Leverkusennel, utóbbi pedig a német szövetséggel hosszabbított szerződést.

Időközben a Real Madriddal korábban három Bajnokok Ligája-serleget nyert Zinedine Zidane neve is felmerült, ám az utóbbi napokban megjelent hírek szerint Ralph Rangnick lehet a befutó, aki jelenleg az osztrák válogatottat irányítja, korábban pedig az RB Leipzignél és a Manchester Unitednél is dolgozott.

„Tuchel kell nekünk…!” – Már tízezernél is többen írták alá a petíciót

Róla azonban hallani sem akarnak a Bayern-szurkolók. Petíciót indítottak a change.org-on, amely Thomas Tuchel maradását követeli, és péntek délutánig több mint 13 ezer drukker írta alá.

A kérelem megfogalmazói szerint Tuchel a rossz sajtó és a magánéletbeli problémái ellenére is BL-elődöntőig vezette a Bayernt, és az esetleges utódként újabban felmerülő nevek nincsenek egy szinten a jelenlegi edzővel.

Tuchel tavaly márciusban 2025-ig írt alá a Bayern Münchenhez, miután szezon közben Nagelsmannt kirúgta az azóta már menesztett vezetőség. Az előző idény végén bajnok lett a Bayern, igaz, minden más versenysorozatban elbukott.

„Kellemes érzés, hogy marasztalni akarnak, de…”

A Bayern-szurkolók kezdeményezéséről Thomas Tuchelt is megkérdezték a Frankfurt elleni bajnokit felvezető pénteki sajtótájékoztatón.

„Ez egy olyan kérdés, amelynek semmiféle prioritása nincs és nem is lehet, még akkor sem, ha ez egy számomra tetszetős téma. Kellemes érzés, hogy marasztalni akarnak, de nem élvez nálam elsőbbséget. A következő tizenegy nap nem szólhat másról, mint a futballról” – szögezte le a szakember a Sky Sports beszámolója szerint.

Az FC Bayern szeretné megszilárdítani a második helyét a Bundesligában az Eintracht Frankfurt elleni szombati bajnokin. A müncheni csapat aztán jövő kedden hazai pályán, nyolc nappal később pedig a Bernabéuban küzd meg a Real Madriddal a Bajnokok Ligája-döntőbe jutásért.

A tréner hangsúlyozta, hogy a Bayernnek most minden háttérzajt ki kell zárnia, tekintettel a szezon döntő szakaszára.

„Már a Frankfurt ellen is úgy készülünk, mint egy vizsgára, szeretnénk mielőbb egyértelművé tenni a BL-kvalifikációt a következő idényre. Úgyhogy most a következő parancs van érvényben nálunk: „Tedd be a füldugót, és tanulj!” Most semmi másra nincs kapacitás. Teljes mértékben az utolsó meccsekre koncentrálunk, én sem hagyom eltéríteni a figyelmemet. Nem akarok semmi másról hallani, legyen az akár pozitív, akár negatív” – mondta Tuchel.

Adott tehát a kérdés: lesz-e vajon Bajorországban is akkor fordulat edzőügyben, mint Katalóniában?