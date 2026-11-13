Zidane pone a Mbappé ante una prueba difícil: un riesgo que podría convertirse en pesadilla

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La derrota ante Italia no fue un simple tropiezo pasajero al inicio del camino de Zinedine Zidane con la selección francesa, sino que colocó al nuevo técnico frente a una prueba temprana que no admite demasiados cálculos erróneos. Tras caer por tres goles a uno en el estadio de San Siro, Francia se vio obligada a vencer a Turquía para salvar su situación en la Liga de Naciones de Europa, lo que devolvió el nombre de Kylian Mbappé al primer plano, pese a las dudas que rodean su estado físico. Entre la necesidad de la selección de contar con su capitán y el temor a una recaída de su lesión, Zidane se encuentra ante una decisión sumamente delicada: ¿arriesga a su primera figura o busca otra vía para evitar una catástrofe temprana?

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Zidane recibió el primer golpe real desde que asumió las riendas de la selección francesa, tras caer ante Italia por 3-1 en un duelo que no entraba en los escenarios que el técnico nacido en Marsella había planeado para el inicio de su nueva aventura. Y pese al magnífico gol que anotó Michael Olise en la primera mitad, Les Bleus no pudieron evitar la derrota, en un partido que dejó clara la magnitud del impacto que supuso la ausencia de Mbappé en la línea ofensiva.

El duelo ante Turquía, previsto para el domingo, se ha convertido en una prueba decisiva para Zidane y sus hombres, ya que la selección francesa necesita ganar y sumar los tres puntos para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa. Y al nuevo entrenador ya no le queda mucho margen para experimentos, especialmente porque cualquier tropiezo adicional podría convertir su esperado arranque en una crisis prematura.

La ausencia de Mbappé en el duelo ante Italia fue uno de los temas que más ocuparon a la prensa francesa, sobre todo porque el jugador sufre una ligera lesión en los isquiotibiales, sin que la Federación Francesa de Fútbol haya revelado detalles claros sobre su estado, según informó el diario español "As".

La incertidumbre rodeó la situación desde el inicio de la concentración, pues la federación no emitió un parte médico que precisara la naturaleza de la lesión ni su gravedad, como tampoco ofreció aclaraciones sobre cuándo volverá a los terrenos de juego la estrella del Real Madrid. Y pese a que Mbappé viajó con sus compañeros a Italia, Zidane confirmó en la víspera del partido que no estaría disponible para participar, sin entrar en más detalles.

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Zidane abre la puerta al regreso del capitán

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Tras la derrota ante Italia, Zidane se mostró optimista acerca de la posibilidad de recuperar al capitán de la selección francesa en el duelo contra Turquía, asegurando que la permanencia del jugador en la concentración refleja la convicción del cuerpo técnico de que su lesión no es grave. El técnico francés declaró: "Eso espero. Por eso se ha quedado con el equipo. No creo que su lesión sea grave. Lo veremos mañana cuando estemos en Burdeos, y el objetivo es que juegue".

Las declaraciones de Zidane reflejan un deseo claro de preparar a Mbappé para el próximo duelo, sobre todo porque la selección necesita todas sus armas ofensivas para superar el obstáculo de Turquía. Pero el optimismo sobre el regreso del jugador no significa necesariamente que su estado físico le permita disputar un partido completo, lo que hace que la decisión final quede supeditada a la valoración del cuerpo médico.

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El duelo ante Italia no fue el primer partido que Mbappé se perdió por sus problemas físicos, sino que llegó como prolongación de una serie de ausencias que lo han perseguido durante el último periodo. Se perdió cuatro partidos consecutivos por lesión, después de verse obligado a abandonar la concentración de la selección durante el primer parón internacional bajo las órdenes de Zidane, al sufrir un problema físico mientras anotaba el gol inaugural ante Turquía.

Tampoco participó en los entrenamientos grupales con sus compañeros en el centro de Clairefontaine el miércoles, antes de que la federación francesa anunciara que no estaba listo para el duelo ante Italia. Y la repetición de este problema generó temores sobre la capacidad del jugador para recuperar su plena forma física, especialmente porque cualquier precipitación en su regreso podría exponerlo a una nueva recaída.

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¿Riesgo calculado o apuesta innecesaria?

Los cálculos de Zidane podrían haber sido distintos si el duelo ante Italia hubiera sido decisivo para el camino de Francia en la clasificación para el Mundial, pero el técnico optó por no arriesgar con Mbappé, prefiriendo apartarlo del partido a la espera de que mejore su estado.

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Y pese a que afirmó que no arriesgaría con su gran estrella, el hecho de que el jugador no regresara al Real Madrid y continuara dentro de la concentración de la selección refleja la confianza del cuerpo técnico y médico en la posibilidad de tenerlo a punto antes del duelo del domingo. Y aquí la ecuación parece complicada: Francia necesita a Mbappé en su mejor momento, pero no puede ignorar los riesgos físicos asociados a hacerlo jugar antes de completar su recuperación.

La importancia del duelo ante Turquía no se limita a ser la prueba decisiva para Zidane, sino que está ligada también al destino de Les Bleus en la Liga de Naciones de Europa. El fracaso en sumar los tres puntos, coincidiendo con una victoria de Bélgica sobre Italia, significaría la eliminación de Francia de la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

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Y este escenario sería un duro golpe para el arranque de Zidane, que asumió la tarea en medio de grandes aspiraciones de devolver a la selección al buen camino, aprovechando su experiencia, su personalidad de líder y su historial excepcional con el fútbol francés. Por ello, el duelo del domingo parece más que un simple partido para sumar puntos: es una prueba temprana de su capacidad para lidiar con las crisis y las presiones.

La relación entre Zidane y Mbappé bajo la lupa

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Junto a los cálculos tácticos y físicos, la relación entre Zidane y Mbappé se impone en el panorama, después de que crecieran las especulaciones sobre la falta de un entendimiento total entre ambas partes durante el periodo pasado. La prensa francesa observa de cerca la naturaleza de la relación entre el técnico y el capitán de la selección, sobre todo ante los rumores de que existen algunas diferencias relacionadas con el papel que desempeña el jugador dentro del campo.

La posición de Mbappé fue uno de los asuntos que más polémica generaron, después de que Zidane se apoyara en él en la banda izquierda durante su primer partido con la selección francesa. El técnico consideró que esa posición es la más adecuada para las cualidades de su estrella, pero la elección no contó con la plena aceptación del jugador, que prefiere moverse en una posición ofensiva más cercana a la portería.

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Y cuando Zidane anunció la lista de la selección la semana pasada, insinuó que Mbappé volvería a su posición preferida, en un intento de disipar las dudas sobre su papel ofensivo. Se espera que, en caso de recuperarse, el capitán de Francia inicie el duelo ante Turquía en el once titular, con la intención de apoyarse en él en la línea ofensiva en lugar de volver a situarlo en la banda izquierda.

La ausencia de muestras claras de entendimiento entre el técnico y el jugador durante los entrenamientos abiertos a los medios de comunicación suscitó también más interrogantes, aunque eso por sí solo no basta para juzgar la naturaleza de la relación entre ambos. Pero lo que es seguro es que ambas partes necesitan llegar a un entendimiento rápido, especialmente porque el éxito del proyecto de Zidane está estrechamente ligado a su capacidad para sacar partido a sus principales estrellas.

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Y Zidane no parece de los entrenadores que se rinden ante las presiones o permiten que el ruido externo influya en sus decisiones, aprovechando una larga experiencia como jugador y entrenador al más alto nivel. Pero es consciente de que el duelo ante Turquía será su primera prueba real en un partido que no admite cálculos complicados ni desperdiciar oportunidades.

La presencia de Mbappé en su mejor momento será un factor decisivo en las aspiraciones de Francia, pero hacerlo jugar antes de completar su recuperación podría convertir la solución esperada en un problema mayor. Entre la necesidad de ganar y el temor a que la lesión vuelva a aparecer, Zidane se enfrenta a una ecuación difícil, cuyo titular más destacado es: salvar a Francia sin sacrificar a su gran estrella.