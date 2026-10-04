Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, elogió a Michael Olise, extremo del Bayern Munich, durante la rueda de prensa previa al duelo ante Bélgica previsto para mañana lunes en el "Stade de France", correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, haciendo referencia a su carácter tranquilo lejos del terreno de juego.

Zidane afirmó: "Es reservado y un poco tímido fuera del campo, pero eso no pasa nada, porque dentro del campo no es tímido en absoluto, sino que es un líder nato por su forma de jugar".

Y continuó la leyenda de Francia: "Muestra todo su talento con el balón. Se ha ganado un sitio aquí desde hace tiempo y ofrece un nivel magnífico con su club".

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Las palabras de Zidane no resultan sorprendentes para quien sigue a Olise, pues su aversión a los medios es conocida, ya que rara vez habla en público y rechaza cualquier exposición excesiva.

En una entrevista con el diario francés "L'Équipe", el jugador explicó su postura al decir que prefiere que su fútbol hable por él, asegurando que nunca le gustaron los focos. Asimismo, su famosa celebración, poniéndose un dedo en la boca y otro en la oreja, se interpreta como un mensaje de que no escucha las críticas y guarda silencio.

Su primera imagen célebre se remonta a sus días en el Crystal Palace, cuando marcó el gol de la victoria ante el West Ham y después concedió una entrevista brevísima, en la que resumió su gol diciendo que su compañero le pasó el balón, remató y marcó.

La polémica resurgió hace unas semanas, después de que marcara dos goles y diera una asistencia en la victoria del Bayern ante el Bodø/Glimt (5-0), en la Liga de Campeones. Cuando le preguntaron por su actuación, se limitó a respuestas cortas que algunos interpretaron como una falta de respeto, al decir: "No sé. Remato y el balón entra o no entra. No soy el único que marca goles".

El entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl se vieron obligados a defenderlo. Eberl aseguró que los jóvenes en "TikTok" y en las redes sociales celebran precisamente a Olise "porque se comporta tal y como es".



