Ya es oficial: el Milan ficha a Ramos en un traspaso multimillonario

El AC Milan ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero internacional portugués Gonzalo Ramos, mediante un contrato a largo plazo que se extiende hasta el 30 de junio de 2031, con lo que refuerza la línea de ataque de los «rossoneri» para los próximos años. El traspaso cuesta 74 millones de euros fijos, más variables por objetivos.

Nacido el 20 de junio de 2001 en Olhão, Ramos se formó en las categorías inferiores de Olhanense y Benfica, debutando como profesional en 2019. Jugó más de 100 partidos con el Benfica, marcó 41 goles y ayudó al equipo a ganar la Primeira Liga 2022-2023.

En verano de 2023 fichó por el París Saint-Germain. En París ganó tres Ligas, dos Copas de Francia y tres Copas de la Liga. A nivel continental ganó dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, con 45 goles en 131 partidos.

Internacionalmente, es un pilar de Portugal desde 2022: ha jugado dos Mundiales y ayudó a ganar la Liga de Naciones 2024-2025.

El delantero, de 25 años, ha publicado un mensaje de agradecimiento y despedida en sus redes sociales: «Hoy se cierra una de las etapas más importantes de mi carrera. Vestir la camiseta del PSG ha sido un privilegio del que me enorgulleceré siempre».

El exdelantero portugués, con el dorsal 9, añadió: «Juntos hemos escrito una historia inolvidable: ganamos dos Champions y varios títulos nacionales, y vivimos momentos que siempre recordaremos. Quiero dar las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y, sobre todo, a toda la afición».

Gracias por vuestra confianza, por apoyarme en los momentos difíciles y por celebrar cada victoria. Vuestro respaldo ha sido clave en todos nuestros éxitos. Hoy me voy, pero dejo una parte de mi corazón en este club. El París Saint-Germain siempre será mi hogar y estaré orgulloso de haber escrito un capítulo de su historia. Gracias por todo».

Antes de cerrar su etapa en la capital francesa, el PSG se despidió de su estrella con un último comunicado en sus redes: «El París Saint-Germain agradece a Gonzalo Ramos su profesionalidad, compromiso y contribución a nuestros éxitos, y le desea mucha suerte en su futura carrera».