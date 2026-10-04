¿Volverá Wessam Abou Ali al Al Ahly?

El nombre del palestino Wissam Abou Ali ha vuelto a estar en primer plano, después de que circularan rumores sobre la posibilidad de su regreso a las filas del Al Ahly durante el próximo mercado de fichajes invernal, en medio de preguntas de la afición del castillo rojo sobre la veracidad de esta información.

Y el comunicador Ahmed Shobier, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, zanjó la polémica sobre el regreso del delantero palestino, al afirmar a través de su cuenta en la plataforma «X» que actualmente no hay posibilidad de que vuelva al castillo rojo bajo la dirección del marroquí Hussein Ammouta.

Shobier dijo: «Firmo con las diez y con un millón que el mejor fichaje del Al Ahly en los últimos años entre los jugadores extranjeros fue Wissam Abou Ali, a pesar de que jugó muy poco tiempo».

Y añadió: «Wissam Abou Ali lo rompió todo en el Mundial de Clubes, lo rompió todo en la competición africana, lo rompió todo en la Supercopa, lo rompió todo en la Copa de Egipto y lo rompió todo en la liga, y fue el máximo goleador de la liga».

Shobier concluyó sus declaraciones diciendo: «Por eso, cuando circuló su nombre y se dijo que era posible que volviera al club Al Ahly, les dije que si había una oportunidad de que volviera no se demoraran, pero no hay posibilidad de que vuelva».







