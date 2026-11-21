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El Real Madrid regresa a su feudo, el Santiago Bernabéu, después de un mes entero de ausencia, con la ambición de prolongar su racha de victorias y reforzar su posición en la carrera por el título de LaLiga. Sin embargo, el duelo ante el Celta de Vigo podría deparar alguna sorpresa, ya que el portugués José Mourinho ha decidido introducir cambios en el once inicial, condicionado por la acumulación de partidos y por su deseo de mantener a punto a sus estrellas antes de una serie de exigentes compromisos.

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El conjunto blanco recibe al Celta de Vigo este sábado por la noche, en partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga, un encuentro en el que los locales buscarán sumar tres nuevos puntos y prolongar sus brillantes actuaciones bajo la dirección de Mourinho.

El Real Madrid afronta el duelo con la moral por las nubes, después de encadenar ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, cinco de ellas en LaLiga, entre las que destaca el triunfo en el Clásico disputado en el Camp Nou.

Además, el equipo ha rendido a un nivel excepcional como local esta temporada, con 17 goles a favor y solo tres en contra, una muestra de la fortaleza que ha impuesto el conjunto blanco en su estadio, según informa el diario español "AS".

Pese a estas cifras, Mourinho es consciente de que mantener el mismo ritmo exige gestionar con cautela la acumulación de partidos, sobre todo porque el Real Madrid se prepara para disputar tres encuentros en ocho días antes de afrontar una serie de duras pruebas lejos de su estadio.

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Entre esas pruebas figuran los duelos ante la Real Sociedad en Anoeta y el Athletic de Bilbao en San Mamés, y después ante el Arsenal en el Emirates Stadium, en un esperado choque europeo de la Liga de Campeones.

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El técnico portugués señaló en su rueda de prensa que todos sus jugadores están disponibles, aunque no confirmó que todos vayan a participar, y explicó que al equipo le espera un calendario apretado que obliga a dosificar con precisión el esfuerzo físico.

Valverde, fuera del once inicial

Según el diario "AS", Mourinho se inclina por introducir varios ajustes en su once ante el Celta de Vigo, con una mezcla de titulares habituales y algunos jugadores que han disfrutado de menos minutos en las últimas semanas.

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El uruguayo Fede Valverde encabeza la lista de candidatos a quedarse en el banquillo, después de regresar a la capital española el jueves por la noche tras jugar con su selección durante el parón internacional.

El jugador no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse y preparar el partido, por lo que Mourinho prefiere no arriesgar con él desde el inicio y dará la oportunidad al inglés Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

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Trent es uno de los principales beneficiados de estos cambios, sobre todo porque solo disputó 78 minutos con la selección de Inglaterra durante el parón internacional, lo que le deja en mejores condiciones que algunos compañeros que acumularon más minutos.

En la línea defensiva, se espera que Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras formen parte del once inicial: el central alemán tendrá la oportunidad de jugar en lugar de Konaté, mientras que Carreras entrará en detrimento de Cucurella, que disputó 180 minutos con la selección española.

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Vinicius vuelve y Mbappé lidera el ataque

La novedad más destacada será el regreso del brasileño Vinicius Júnior al once inicial para ocupar el extremo izquierdo en lugar de Diomande, que ha mostrado un nivel creciente en sus últimas apariciones.

La vuelta de Vinicius se produce tras cumplir su sanción de cuatro partidos, con la esperanza de que recupere su mejor versión, especialmente después de su notable actuación con la selección de Brasil durante el parón internacional.

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La estrella del Real Madrid marcó cinco goles con la camiseta de su selección, entre ellos un doblete ante Japón y un triplete frente a Singapur, un mensaje contundente antes de su regreso a la competición doméstica.

En cambio, no se esperan grandes cambios en el centro del campo ni en la delantera, ya que Mourinho pretende mantener a los jugadores que han contribuido a la reciente racha de victorias.

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Está previsto que Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva se encarguen de liderar la medular, mientras que Arda Güler ocupará la banda derecha y Jude Bellingham actuará como mediapunta, por detrás del delantero francés Kylian Mbappé.

Según las previsiones del diario "AS", Mourinho apostará por el siguiente once:

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- Portería: Thibaut Courtois.

- Defensa: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

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- Centro del campo: Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham.

- Ataque: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé.