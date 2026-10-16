Durante unos segundos, de repente, todo volvió a estar bien. Los periódicos españoles probablemente habrían celebrado el domingo por la mañana que el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, hubiera logrado espolear a una de sus estrellas. Al fin y al cabo, The Special One había dejado a Vinicius Junior en el banquillo por primera vez esta temporada, tras varias actuaciones decepcionantes, en la victoria liguera por 1-0 ante el Villarreal CF del sábado anterior.

Una decisión que, desde luego, también tenía que ver con el desgaste de los viajes que Vinicius Junior había tenido que afrontar con la selección brasileña durante el último parón internacional. Aun así, habría dado para un buen titular que el jugador que lleva el número 7 a la espalda marcara, aparentemente, el decisivo 2-0 tras salir desde el banquillo en el minuto 71.

El Bernabéu, a menudo tan crítico con él, estalló cuando Vinicius remató con frialdad desde cerca tras una gran jugada de Jude Bellingham. En una escena tan emotiva como propia del Real Madrid, el goleador besó el escudo del club en su camiseta. Mourinho arrancó a correr desde el banquillo y llegó sorprendentemente rápido para abrazar con fervor a su talentoso atacante.

¿Cuánto gana Vinicius Junior en el Real Madrid?

Debía ser la liberación tras un flojo comienzo de temporada de Vinicius. Tras las semanas difíciles y turbulentas que había vivido desde la decepcionante eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final del Mundial a principios de julio. Los rumores sobre una salida de Madrid rumbo al Arsenal FC persistieron durante buena parte del verano. Hasta principios de agosto no quedó claro oficialmente: Vinicius se quedaba en el Real Madrid, renovaba su contrato hasta 2032 y pasaba a ganar, al parecer, unos 25 millones de euros al año.

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Sin embargo, algunos aficionados no le han perdonado el culebrón de su renovación, que se prolongó durante aproximadamente un año y medio. Y el hecho de que el brasileño aún no hubiera arrancado en la temporada 2026/27 no hizo sino acentuar la división de opiniones que ya generaba entre los propios seguidores del equipo. A eso se sumaron las turbulencias de su vida privada: las especulaciones expuestas públicamente sobre una nueva ruptura con su exnovia Virginia Fonseca, ya confirmada.

Por si fuera poco, Vinicius incluso tuvo que ver su nombre vinculado a extrañas teorías de la conspiración. A finales de septiembre se afirmó en foros brasileños de internet y en TikTok que la estrella del Real Madrid había desaparecido misteriosamente después del Mundial y había sido sustituida por un doble. Entre los motivos esgrimidos para sostener esas afirmaciones totalmente infundadas figuraba una operación estética de mentón a la que Vinicius se había sometido en julio. Además, algunos de quienes difundían las teorías conspirativas aseguraban haber detectado diferencias en los tatuajes del muslo del jugador de 26 años durante el amistoso de la selección brasileña contra Australia a finales de septiembre. Por ello, especulaban, de manera absurda, que quien estaba en el campo no era Vinicius, sino un doble.

No hubo reacciones oficiales del jugador, del Real Madrid ni de la federación brasileña. Aun así, difícilmente habrán dejado indiferente a Vinicius todos los titulares críticos, difíciles de sobrellevar y extraños de las últimas semanas. Con su aparente gol contra el Villarreal, todo eso pareció desvanecerse de repente. Se percibía que aquel pequeño pero significativo momento podía marcar un punto de inflexión en su temporada.

Vinicius Junior: en vez de la liberación, otro capítulo dramático

Pero la sensación duró poco. Exactamente 114 segundos después de que el balón entrara en la red, Vinicius vio de repente la tarjeta roja, con expresión de incredulidad y la boca abierta de par en par. En lugar de ser el autor del importante 2-0, el internacional brasileño fue expulsado después de que interviniera el VAR. Cuando Vinicius inició su carrera hacia la portería rival en la jugada que dio origen al gol, había tirado del pelo al adversario Nathan Saliba, que se había interpuesto en su camino, como revelaron las imágenes de vídeo. El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos no tuvo, por tanto, más opción que anular el gol y mostrarle la roja a Vinicius.

Recibió dos partidos de sanción por esa acción sobre el terreno de juego. Y como Vinicius increpó airadamente al árbitro y, de camino al vestuario, también empujó a un empleado de LaLiga para apartarlo, se le añadieron otros dos partidos. Vinicius se perderá así los próximos cuatro encuentros de Liga, entre ellos el Clásico de finales de octubre contra el eterno rival, el Barcelona.

Pero en el Real Madrid no solo provocó indignación la duración de la sanción, sino también el momento en que se anunció: el miércoles por la noche, poco antes del importante partido de Champions League en el campo de la AS Roma. «Lo hacen ahora sin ningún pudor. Se han quitado la careta. Dos horas antes del partido, un jugador se entera de que tiene una sanción de cuatro partidos. ¿Les parece normal?», preguntó Mourinho, indignado, tras la espectacular victoria por 4-3 de su equipo.

«Tuvieron todo el día para comunicarme la sanción. Y precisamente cuando llego al estadio me entero de que me han sancionado con cuatro partidos en LaLiga», lamentó el propio Vinicius después de un encuentro que, en cierto modo, reflejó su situación actual. Su actuación, más bien discreta, tuvo un momento especialmente negativo cuando intentó prolongar con el tacón, con demasiada despreocupación, un pase del portero Thibaut Courtois. Sin embargo, el balón fue directamente a los pies del defensa de la Roma Evan Ndicka, lo que dio origen al gol del 2-1 momentáneo para los italianos.

El desafortunado papel de Vinicius Junior en la victoria del Real Madrid en Roma

Casi diez minutos después, con el marcador ya 3-1 a favor de la Roma, Mourinho sustituyó a Vinicius, probablemente bastante disgustado por ello, y dio entrada en su lugar a su compatriota Endrick. Con un gol y una asistencia, este fue uno de los jugadores decisivos para que el Real Madrid remontara el partido y lograra la victoria a domicilio sin Vinicius en el campo.

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«Sé que ahora mismo no estoy en mi mejor forma», reconoció Vinicius con autocrítica al término del partido. En sus diez encuentros de esta temporada entre todas las competiciones, solo suma un gol, que además está a punto de cumplir dos meses: lo marcó en el 4-1 contra la Real Sociedad el 26 de agosto. De hecho, desde finales de agosto Vinicius solo ha sumado una contribución de gol: una asistencia en el 4-1 ante el Rayo Vallecano a mediados de septiembre.

«Ya he pasado por rachas peores. Y, aunque la gente haya dudado de mí, siempre he dado la cara por este club», declaró el atacante ante los micrófonos el miércoles a última hora. Debido a su larga sanción en LaLiga, sus únicas oportunidades de enderezar el rumbo antes del próximo parón internacional de noviembre serán los dos partidos de Champions League: contra el RB Leipzig la semana que viene y en el campo del AEK Atenas a principios de noviembre. En cualquier caso, Vinicius nunca pierde el optimismo, por mala que sea su forma: «Al final, Vini siempre vuelve», subrayó. «No tengo ninguna duda de que recuperaré mi mejor nivel, volveré a marcar goles y llevaré al equipo al lugar que le corresponde».