Vídeo: Madueke pone fin a la pesadilla de City Ground con un gol largamente esperado

Noni Madueke, extremo del Arsenal, logró romper el muro en el City Ground, después de poner a su equipo por delante ante el Nottingham Forest, este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

El gol de la ventaja llegó en el minuto 80, cuando Madueke aprovechó un pase de su compañero Declan Rice para batir la portería del Nottingham Forest y poner fin a una larga serie de intentos que no habían encontrado el camino de la red en ese mismo estadio.









La red de estadísticas "Squawka" destacó este gol y señaló que los partidos disputados en el City Ground durante las tres últimas temporadas registraron 57 remates sin que ninguno de los dos equipos consiguiera marcar, antes de que Madueke lograra finalmente romper ese muro.







