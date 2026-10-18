¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Vídeo: Madueke pone fin a la pesadilla de City Ground con un gol largamente esperado

N. Madueke
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Inglaterra

Por fin se rompió la maldición

Noni Madueke, extremo del Arsenal, logró romper el muro en el City Ground, después de poner a su equipo por delante ante el Nottingham Forest, este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

El gol de la ventaja llegó en el minuto 80, cuando Madueke aprovechó un pase de su compañero Declan Rice para batir la portería del Nottingham Forest y poner fin a una larga serie de intentos que no habían encontrado el camino de la red en ese mismo estadio.



La red de estadísticas "Squawka" destacó este gol y señaló que los partidos disputados en el City Ground durante las tres últimas temporadas registraron 57 remates sin que ninguno de los dos equipos consiguiera marcar, antes de que Madueke lograra finalmente romper ese muro.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google