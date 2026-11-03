Vídeo: el Real Madrid homenajea a Jesús de Miguel a su manera

En un gesto humano que refleja la solidaridad del mundo deportivo ante tragedias que trascienden la competición, el Real Madrid quiso rendir homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien falleció este martes a los 30 años a consecuencia de la grave lesión sufrida durante el partido de su equipo frente al Andorra, en un trágico suceso que ha conmocionado al fútbol español.

Esta iniciativa del conjunto blanco llegó como muestra de su apoyo a la familia del jugador fallecido y de su acompañamiento en el dolor de sus compañeros, su club y todos sus seres queridos, tras el terrible suceso ocurrido durante el encuentro que enfrentó al Tenerife y al Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Los últimos minutos del encuentro vivieron momentos dramáticos, después de que el delantero sufriera un violento choque con el portero del equipo visitante, Jesús Owono, en el tiempo añadido.

De Miguel corría desde el centro del campo para liderar un contragolpe, cuando el guardameta salió de su área para intentar interceptar el balón, antes de que su rodilla impactara en la zona del pecho y el rostro del delantero, que cayó al suelo inconsciente, en medio de una situación de pánico entre los jugadores de ambos equipos.

Los jugadores pidieron de inmediato la intervención urgente del cuerpo médico, iniciándose los intentos de reanimación del delantero sobre el terreno de juego durante varios minutos, antes de ser trasladado en camilla a la ambulancia, que lo llevó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Los detalles del suceso revelaron que el jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a la intervención de los equipos médicos para realizar maniobras de reanimación durante su traslado al hospital. Los intentos lograron recuperar su pulso, pero permaneció inconsciente, antes de ingresar en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico.

Durante las primeras horas de la mañana del martes, el Tenerife anunció el deterioro del estado neurológico del jugador, antes de emitir posteriormente un comunicado en el que confirmaba su fallecimiento, poniendo así fin a los intentos de salvarle la vida tras el trágico suceso.

El Real Madrid despide a Jesús de Miguel

Por su parte, el Real Madrid rindió homenaje al jugador fallecido mediante un comunicado oficial publicado en su página web, en el que señaló: «El club, su presidente y su junta directiva transmiten su más sentido pésame y condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que nos ha dejado a los 30 años».

El comunicado añadió: «El club expresa su profundo dolor y su solidaridad con su familia, sus compañeros, su club y todos sus seres queridos en estos momentos difíciles. Descanse en paz».

El conjunto blanco no se limitó al comunicado de condolencias, sino que quiso honrar la memoria del jugador con un conmovedor gesto humano, después de que todos los integrantes del equipo guardaran un minuto de silencio antes del inicio del entrenamiento, en señal de duelo por su partida y como expresión de su solidaridad con su familia y con la familia del fútbol español.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al AEK Atenas en el estadio Allianz Arena, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.