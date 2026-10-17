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Traducido por

Vídeo: Allegri inquieta al Nápoles con recuerdos de la "Segunda División"

Venezia vs SSC Nápoles
Venezia
SSC Nápoles
Serie A
M. Allegri
Italia

Nueva derrota y una señal de alarma temprana

El Napoli prolongó su bache esta temporada, después de sufrir una nueva derrota en la Serie A ante su anfitrión, el Venezia, por 1-0, en el marco de la séptima jornada, en la tarde de este sábado.

El equipo del entrenador Massimiliano Allegri perdió su quinto partido de los primeros 9 que ha disputado en todas las competiciones esta temporada, por dos victorias y un empate.

Con ello, el Napoli firma su peor arranque desde la temporada 2001-2002. En aquel curso, el club competía en la segunda división italiana y logró dos victorias y dos empates por cinco derrotas en sus primeros nueve partidos, bajo la dirección del técnico italiano Luigi De Canio.

Este escenario supone una enorme presión sobre Allegri para corregir el rumbo, sobre todo porque vivió un periodo complicado la temporada pasada con el Milan, que provocó la ausencia del equipo en la Liga de Campeones y le costó el puesto al entrenador italiano.

Con esta segunda derrota consecutiva en la Serie A —y la tercera seguida en todas las competiciones—, el Napoli se queda con 10 puntos, en la novena posición de forma provisional.

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