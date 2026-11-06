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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 12:30 MHPArena

El VfB Stuttgart recibe al Werder Bremen en la Bundesliga en el MHPArena de Stuttgart. Sebastian Hoeneß y su equipo quieren volver a la senda de la victoria tras una etapa irregular en la liga.

El conjunto suabo ocupa actualmente el undécimo puesto de la clasificación de la Bundesliga y necesita puntos con urgencia para no perder el contacto con la mitad superior de la tabla. Su reciente e impresionante victoria por 4-2 a domicilio ante el Bayer Leverkusen le dio un impulso.

En el escenario europeo, el VfB sufrió recientemente un revés: cayó por 0-2 ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League, su primera derrota de esta temporada en la competición. El partido estuvo marcado por momentos tensos, entre ellos una trifulca entre jugadores y un controvertido debate sobre el volumen en el Rams Park.

El Werder Bremen viaja a Stuttgart como quinto clasificado y atraviesa un gran momento en la liga. Los de Daniel Thioune han convencido en sus últimos encuentros y también quieren sumar puntos en Stuttgart.

Con Niclas Füllkrug en sus filas, el Werder cuenta con uno de los delanteros más en forma de la liga. El atacante también es actualmente uno de los nombres más comentados en torno a la selección nacional y se espera que acapare la atención.

Aquí os contamos dónde podéis seguir en directo el duelo de Bundesliga entre el VfB Stuttgart y el Werder Bremen.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el VfB Stuttgart y el Werder Bremen?

El VfB Stuttgart suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo de Sebastian Hoeneß cayó por 0-2 ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League. Antes había logrado una gran victoria por 4-2 a domicilio frente al Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el VfB marcó siete goles y encajó nueve.

El Werder Bremen muestra una forma mucho más estable, con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, ganó por 2-0 a domicilio ante el Hoffenheim. Antes, el equipo de Daniel Thioune se impuso por 3-2 al Mainz 05. En total, el Werder marcó nueve goles y encajó seis en ese periodo.

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