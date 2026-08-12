¿Dónde ver hoy a Osasuna? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Orange TV
Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles.
Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.
Movistar Plus Libre
La oferta independiente OTT de Movistar Plus, disponible a un precio mucho más económico de 9,99 € al mes, incluye un solo partido de LaLiga EA Sports por jornada, todos los partidos de LaLiga HyperMotion, encuentros semanales de Primera Federación y partidos seleccionados de la UEFA Champions League y la Premier League.
DAZN
DAZN emite cinco partidos de LaLiga EA Sports en 35 de las 38 jornadas a través de una aplicación OTT (por internet), por lo que no necesitas cambiar de proveedor de internet para suscribirte.
Su paquete DAZN Fútbol incluye su cobertura de LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga HyperMotion (Segunda División), Premier League y Serie A, mientras que su oferta DAZN Premium consta de todo lo incluido en el paquete DAZN Fútbol más la cobertura de deportes de motor en directo (Fórmula 1, MotoGP, NASCAR) y Eurosport.
Movistar Plus
Movistar Plus emite los 380 partidos por temporada de LaLiga EA Sports, incluyendo cinco partidos por jornada en exclusiva para su red.
Su paquete LaLiga incluye todos los partidos de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga HyperMotion (Segunda División), mientras que su paquete Todo el Fútbol consta de todos los partidos de la liga nacional más los partidos en directo de la Copa del Rey, UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League.
Orange TV
Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles.
Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.
Movistar Plus Libre
La oferta independiente OTT de Movistar Plus, disponible a un precio mucho más económico de 9,99 € al mes, incluye un solo partido de LaLiga EA Sports por jornada, todos los partidos de LaLiga HyperMotion, encuentros semanales de Primera Federación y partidos seleccionados de la UEFA Champions League y la Premier League.
DAZN
DAZN emite cinco partidos de LaLiga EA Sports en 35 de las 38 jornadas a través de una aplicación OTT (por internet), por lo que no necesitas cambiar de proveedor de internet para suscribirte.
Su paquete DAZN Fútbol incluye su cobertura de LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga HyperMotion (Segunda División), Premier League y Serie A, mientras que su oferta DAZN Premium consta de todo lo incluido en el paquete DAZN Fútbol más la cobertura de deportes de motor en directo (Fórmula 1, MotoGP, NASCAR) y Eurosport.
Dónde ver en streaming y TV al Osasuna
Para ver al Osasuna en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar Plus y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar Plus y ocasionalmente por La 1 TVE.
TORNEO
PROVEEDOR
LaLiga
Copa del Rey
Movistar Plus, La 1 TVE
¿Dónde puedo ver los partidos del Osasuna fuera de España?
Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación.
En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports.
Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.
PAÍS O ZONA
LALIGA
COPA DEL REY
Sudamérica
ESPN, Disney+, DSports, DGO
Sin transmisión fija
México
Sky Sports
Sky Sports
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports
ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports
Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.