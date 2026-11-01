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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

El Como-Venezia se transmite en directo por DAZN, la única plataforma que emite todos los partidos de la Serie A 2026/27. Para suscribirse y seguir el partido en streaming, se puede utilizar el enlace que aparece a continuación.

Cómo ver el Como-Venezia con una VPN

Si viajas al extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, podrías encontrarte con restricciones geográficas. En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede ser muy útil.



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Como y Venezia se enfrentan en el estadio G. Sinigaglia de Como en la décima jornada de la Serie A 2026/27. El Como recibe al Venezia en un partido que refleja dos momentos de la temporada muy diferentes para ambos equipos.

El Como llega a este partido en un estado de forma extraordinario. Suma cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros entre la liga y la Champions League, entre ellas un contundente 4-1 ante el Manchester United en Europa y un convincente 1-3 en el campo del Torino en la última jornada de la Serie A. Cesc Fabregas ha construido un equipo capaz de hacer daño en cualquier competición.

El Venezia, en cambio, atraviesa un momento difícil. Dos derrotas consecutivas en liga, primero contra el Genoa y después contra el Inter, han rebajado sus aspiraciones. El equipo de Davide Nicola sigue último en la clasificación y necesita puntos con urgencia.

A ambos equipos les faltan jugadores. El Como debe prescindir de varios futbolistas, mientras que el Venezia llega con una lista de bajas que complica aún más los planes de Nicola.

El Venezia ha demostrado que puede vencer en casa a equipos de mayor nivel, como refleja su triunfo ante el Napoli esta temporada. Pero jugar fuera de casa es otra historia para el Venezia, al que le cuesta encontrar regularidad lejos del Penzo.

Para el Como, en cambio, esta es una oportunidad de consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. El equipo sigue en plena lucha y quiere aprovechar el factor campo ante su afición.

A continuación, toda la información para seguir el Como-Venezia en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Como de Fabregas no podrá contar con Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali ni Jesus Rodriguez. El probable once titular incluye a Robert Sanchez en la portería, con Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf y Alex Valle en defensa; Caqueret, Luis Milla y Da Cunha, junto a Perrone, en el centro del campo; y Nico Paz y Douvikas en ataque.

El Venezia no podrá contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi ni Thorir Helgason. Nicola debería alinear a Filip Stankovic bajo palos, con Halhal, Moreno, Juan Jesus y Hainaut en defensa; Schingtienne, Kike Perez, Sohm y Busio en el centro del campo; y Lauberbach y Adams en ataque.

Estado de forma

El Como ha logrado cuatro victorias y ha sufrido una sola derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Champions League, con 13 goles a favor y 7 en contra. Su único tropiezo llegó ante el Feyenoord en Europa (2-3), pero respondió con tres victorias consecutivas, incluido el 4-1 al Manchester United. En la última jornada de liga, el Como ganó 3-1 a domicilio al Torino, confirmando su buen momento.

El Venezia ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su triunfo más reciente fue la victoria por 1-0 en casa ante el Napoli, pero desde entonces ha perdido contra el Genoa (1-0) y el Inter (0-2). El Venezia ha marcado 3 goles y ha encajado 6 en sus últimos cinco encuentros.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 8 de marzo de 2025, cuando Como y Venezia empataron 1-1 en la Serie A. En sus últimos cinco duelos, el balance es de dos victorias del Venezia, un empate y dos triunfos del Como, con los encuentros más recientes disputados entre la Serie A y la Serie B. Ambos equipos ya se habían enfrentado el 8 de diciembre de 2024, con otro empate, esta vez 2-2, en el Penzo.

Clasificación

En la Serie A 2026/27, el Como ocupa la cuarta posición y está plenamente en la lucha por los primeros puestos, mientras que el Venezia es último con 20 puntos, en zona de descenso y buscando desesperadamente puntos para salvarse.