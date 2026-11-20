¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? Una red privada virtual (VPN) resulta muy útil en estos casos.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos de transmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos de transmisión. Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Union Berlin vs. RB Leipzig: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Union Berlin recibe en el Alte Försterei al RB Leipzig, su vecino en la clasificación de la Bundesliga. El equipo de Sajonia llega a Berlín como cuarto clasificado, mientras que los Eisernen, en la 16.ª posición, necesitan puntos con urgencia en la lucha por la permanencia.

La situación del Union es grave. Perdió cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un 0-2 ante el Friburgo en la liga y un doloroso 0-5 frente al Colonia en la Copa de Alemania. El equipo dirigido por Mauro Lustrinelli solo ha marcado dos goles en ese periodo.

El RB Leipzig atraviesa un momento completamente distinto. Los Toros Rojos ganaron tres de sus últimos cinco partidos oficiales, se impusieron recientemente al Augsburgo por un contundente 5-2 y mostraron así la calidad ofensiva que caracteriza al equipo.

Brajan Gruda centra ahora la atención en Leipzig. Tras llegar cedido desde el Brighton, el jugador de 22 años se ha convertido en uno de los atacantes más en forma de la liga y también brilló recientemente en sus dos primeros partidos con la selección alemana. Tras el parón de selecciones, el entrenador Martin Demichelis pidió mantener los pies en la tierra y espera que el equipo rinda de inmediato en su regreso a la actividad con el club.

Para el Union hay más en juego que tres puntos. El Alte Försterei debe convertirse en una fortaleza, pero su estado de forma reciente genera dudas. El Leipzig llega con impulso, confianza y calidad individual.

Aquí encontrará dónde se transmite el partido en directo y toda la información adicional.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en Union Berlin y RB Leipzig?

Union Berlin llega con un balance pobre en sus últimos cinco partidos oficiales: un empate y cuatro derrotas. Los Eisernen marcaron solo dos goles y encajaron diez. Sus encuentros más recientes terminaron con un 0-2 ante el Wolfsburgo en un amistoso y un 0-2 frente al Friburgo en la Bundesliga. Su mejor resultado en ese periodo fue un 1-1 contra el Colonia en la liga.

El RB Leipzig ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales y perdió dos. El equipo de Sajonia marcó 14 goles y encajó siete. Su resultado más reciente fue una convincente victoria por 5-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga. Su única derrota en partido oficial durante ese periodo fue un 2-3 contra el Manchester City en la Champions League.

Union Berlin vs. RB Leipzig: alineaciones

Union Berlin vs. RB Leipzig: estado de forma

Union Berlin vs. RB Leipzig: balance de enfrentamientos directos

Union Berlin vs. RB Leipzig: las clasificaciones