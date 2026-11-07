El Milan afronta una importante prueba lejos de casa cuando visite al Genoa, mañana domingo, en el estadio Luigi Ferraris, en el marco de la undécima jornada de la Serie A, en un enfrentamiento que encierra numerosos desafíos y cifras llamativas para ambos equipos.

El Rossoneri llega al encuentro respaldado por un registro destacado ante el Genoa, además de una serie de resultados positivos fuera de su terreno, pero se topa con un rival que atraviesa un momento de recuperación tras encadenar tres victorias consecutivas en la competición, y que aspira a prolongar su buena racha y lograr una gesta ausente desde hace años.

En este contexto, la red de estadísticas «Opta» repasó las cifras y datos más destacados vinculados al esperado enfrentamiento, que revelan la superioridad histórica del Milan, las aspiraciones del Genoa, además del brillo de varias estrellas.

El registro del Milan ante el Genoa

- El Milan no ha perdido en sus últimos 10 enfrentamientos ante el Genoa en la Serie A, con 6 victorias y 4 empates. Desde la temporada 2020-2021, el Genoa es el segundo equipo al que más veces se ha enfrentado el Rossoneri sin encajar ninguna derrota en la competición, empatado con otros equipos, por detrás del Hellas Verona, al que ha enfrentado en 12 partidos sin derrota.

Próximos partidos GEN Serie A 09:00 MIL

- El Milan ha ganado sus últimos 4 partidos disputados fuera de casa ante el Genoa en la Serie A. El Rossoneri no cuenta actualmente con una racha de victorias a domicilio más larga en la competición salvo ante tres equipos: el Hellas Verona (7 victorias), el Messina (5 victorias) y el Pisa (5 victorias).

- El Milan ha marcado 21 goles en sus primeros 10 partidos de la Serie A esta temporada. La última vez que uno de los entrenadores del Rossoneri logró un balance goleador mejor tras los primeros 11 partidos de la competición fue con Cesare Maldini en 1972, cuando el equipo marcó 25 goles.

- El Milan ha conseguido dos victorias y 3 empates en sus primeros 5 partidos disputados fuera de casa en la Serie A esta temporada. El Rossoneri ya había evitado la derrota en sus primeros 6 partidos a domicilio en una misma temporada en 3 ocasiones entre las temporadas 2020-2021 y 2025-2026, la misma cifra que lograron tanto el Inter como el Nápoles. El Milan puede quedarse en solitario con el récord como el único equipo que logra esta gesta 4 veces durante ese periodo, si prolonga su racha en la temporada actual.

El Genoa busca una gesta ausente desde 2009

- El Genoa ha ganado sus últimos 3 partidos en la Serie A y aspira a prolongar sus victorias ante el Milan. La última vez que el Rossoblù logró encadenar 4 victorias consecutivas en una misma temporada en la competición fue entre los meses de marzo y abril de 2009.

- El Genoa ganó 3 de sus primeros 6 partidos disputados en casa en la Serie A esta temporada, frente a un empate y dos derrotas. El equipo no conseguía 4 victorias en sus primeros 7 partidos en su estadio en la competición desde la temporada 2015-2016, cuando Gian Piero Gasperini asumía su dirección técnica.

- El Genoa ha marcado 4 goles en los primeros 15 minutos de sus partidos en la Serie A esta temporada, la misma cifra que lograron el Frosinone, el Atalanta, la Lazio y la Roma, mientras que el Milan encabeza esta estadística con 5 goles. En cambio, el Genoa destaca por un dato negativo llamativo, pues no ha marcado ningún gol en los últimos 15 minutos de sus partidos, mientras que el Milan se ha limitado a un solo gol en el mismo periodo de tiempo.

Estrellas bajo la lupa

- Stephan El Shaarawy sigue ofreciendo niveles destacados, tras dar una asistencia en cada uno de sus últimos dos partidos en la Serie A. El jugador había disputado 83 partidos con la camiseta del Milan en la competición, en los que marcó 21 goles. Si logra contribuir con un gol en el encuentro de mañana, se convertirá, con 34 años y 12 días, en el segundo jugador de mayor edad en la historia del Genoa en lograr una contribución goleadora en 3 partidos consecutivos de la liga desde la temporada 2004-2005, por detrás de Domenico Criscito, que logró la gesta en 2021 con 34 años y 269 días.

- Adrien Rabiot está firmando una temporada excepcional, tras marcar 5 goles y dar 3 asistencias en sus primeros 8 partidos en la Serie A esta temporada. El último centrocampista que logró un balance mejor en los primeros 9 partidos de una misma temporada en la competición fue Sergej Milinković-Savić en la temporada 2022-2023, tras contribuir en 10 goles con 3 goles y 7 asistencias. El astro francés también ha contribuido en al menos un gol en sus últimos 5 partidos, y ningún centrocampista del Milan había logrado una racha mejor desde Kaká en 2004, cuando contribuyó en 7 goles consecutivos.

- Diego Moreira sigue escribiendo un inicio excepcional con el Milan, tras contribuir en 7 goles en sus primeros 6 partidos en la Serie A, con 4 goles y 3 asistencias. Desde la temporada 2004-2005, ningún otro jugador ha logrado contribuir en un mayor número de goles en sus seis primeros partidos con el Rossoneri, igualando el récord que figura a nombre de Mario Balotelli en 2013. Además, ningún jugador había superado la barrera de la contribución en 7 goles en sus primeros 7 partidos con el equipo.