Una crisis inesperada persigue a Omar Marmoush en Inglaterra

El egipcio Omar Marmoush, delantero del Tottenham, se encontró ante un problema legal en Inglaterra, después de haber sido declarado culpable por infracciones relacionadas con el seguro de su lujoso coche deportivo McLaren y por no haber comunicado su baja de circulación.

Según la cadena británica "BBC", el Tribunal de Primera Instancia de Teesside dictó el 5 de octubre una sentencia contra Marmoush, de 27 años, que lo condenó a pagar una multa de 220 libras esterlinas, además de 100 libras esterlinas en costas judiciales y 88 libras esterlinas como tasa adicional destinada al fondo de apoyo a las víctimas.

El caso se remonta al pasado 17 de junio, cuando la Agencia Británica de Licencias de Conducir y Vehículos (DVLA) impuso una multa fija al jugador, tras descubrir que su coche «McLaren 720S», valorado en unas 250.000 libras esterlinas, no estaba asegurado y que no se había comunicado su baja de circulación.

Después de que Marmoush no abonara la multa, la agencia recurrió a emprender acciones legales contra él y también trató de contactarlo en su antiguo apartamento en el centro de la ciudad de Mánchester, donde residía antes de su traspaso a Londres.

El caso se tramitó mediante el procedimiento del "juez único" (Single Justice Procedure), un sistema que permite resolver algunas causas penales sin celebrar una vista tradicional abierta al público.

Los documentos judiciales señalaron que Marmoush no presentó ninguna respuesta ni declaración de culpabilidad o inocencia a los documentos que le fueron enviados.

Todo esto coincide con el traspaso del delantero egipcio al Tottenham a préstamo desde el Manchester City a finales de agosto, con la obligación del club londinense de comprarlo por 60 millones de libras esterlinas al final de la temporada, según los detalles facilitados sobre la operación.

Marmoush se había incorporado al Manchester City en enero de 2025 y marcó 10 goles con la camiseta del equipo, además de figurar en la lista de la selección de Egipto que participa en el Mundial de 2026.