Una cifra que supera el millar: la dolorosa historia detrás de las lesiones de Manuel Neuer

El Bayern de Múnich recibió un nuevo y doloroso golpe con la lesión de su capitán y veterano guardameta Manuel Neuer, lo que reaviva el sufrimiento del jugador de 40 años con las lesiones, después de que su carrera en los últimos años se haya convertido en una larga sucesión de periodos de ausencia que han afectado a la regularidad de sus participaciones con el conjunto bávaro.

El diario alemán "Bild" informó de que Neuer sufrió una rotura parcial en uno de los tendones del pie derecho durante el enfrentamiento ante el Mainz, que terminó con victoria del Bayern de Múnich por (2-1), el sábado, en el marco de la Bundesliga.

Según la información del diario, el guardameta alemán estará apartado de los terrenos de juego durante un periodo de hasta dos meses, en un nuevo golpe para el equipo, que echará en falta los servicios de su capitán durante el próximo periodo.

"Bild" reveló la magnitud del sufrimiento que ha padecido Neuer a causa de las lesiones, señalando que sus periodos de ausencia anteriores, antes de la última lesión, alcanzaron los 1222 días, una cifra que refleja la magnitud de los problemas físicos que han perseguido al veterano guardameta a lo largo de toda su carrera y que añade un nuevo capítulo a su historial médico repleto de lesiones.