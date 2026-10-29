La temporada pasada, el FC Bayern hizo historia: con 16 victorias consecutivas, los muniqueses firmaron el mejor inicio de temporada de la historia de las cinco grandes ligas europeas y batieron así un récord del AC Milan que llevaba más de 30 años vigente. Los italianos habían comenzado la temporada 1992/93 con 13 triunfos seguidos. El FC Bayern no se dejó sus primeros puntos hasta el 8 de noviembre, cuando empató 2-2 ante el Union Berlin en la Bundesliga.

Esta temporada, una racha semejante dejó de ser posible muy pronto: ya en su cuarto partido oficial, los muniqueses no pasaron del 0-0 ante el FC Schalke 04 en la Bundesliga. Tras 13 encuentros, se han dejado puntos en cuatro ocasiones: el FC Bayern también empató ante el FC Augsburg, el Viking Stavanger y el FC Arsenal.

Sin embargo, como todavía no ha sufrido ninguna derrota, el conjunto muniqués mantiene una condición única entre las cinco grandes ligas europeas: es el único club que sigue invicto esta temporada en todas las competiciones. De hecho, los líderes de las otras grandes ligas, el FC Barcelona, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, ya han perdido al menos dos partidos cada uno.

El FC Bayern lleva seis partidos sin dejar la portería a cero

El aura del FC Bayern se sustenta, sobre todo, en su gran eficacia ofensiva. Ya ha marcado 47 goles, una media de 3,6 por partido. Es exactamente la misma cifra que a estas alturas de la temporada pasada. Se debe principalmente a los extraordinarios números de sus dos estrellas: Michael Olise suma unas sensacionales 19 participaciones en goles tras 13 partidos, y el mejor jugador del mundo, Harry Kane, acumula 17. Existe cierta dependencia de ambos.

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La defensa, por su parte, genera al menos cierta preocupación. Los 14 goles encajados suponen una media de más de uno por partido. En 13 encuentros oficiales, los muniqueses solo han dejado la portería a cero tres veces. La temporada pasada lo habían conseguido el doble de veces tras el mismo número de partidos. La tendencia resulta especialmente preocupante: han encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos seis encuentros oficiales, incluso en casa ante el 1. FC Magdeburg, de segunda división, en la Copa de Alemania.

¿Puede deberse a la falta de compenetración? En cualquier caso, ahora mismo no hay una línea de cuatro defensas claramente preferida. Min-Jae Kim y Jonathan Tah se disputan el puesto junto al indiscutible Dayot Upamecano. En los laterales, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown y Alphonso Davies han tenido oportunidades similares, sin una jerarquía clara. Laimer, Brown y Davies también han tenido que jugar en posiciones más adelantadas por falta de efectivos.

En los próximos días, la racha invicta de los muniqueses afrontará dos grandes pruebas. El sábado se medirán en el gran duelo de la Bundesliga a su rival más fuerte a nivel nacional, el Borussia Dortmund, y el martes visitarán al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.