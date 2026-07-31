La campaña de firmas impulsada por miles de aficionados y seguidores ha vuelto a poner el foco sobre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que conquistó Lionel Messi en 2020, después de que las últimas actitudes y comportamientos de la estrella argentina hayan levantado el malestar de las aficiones.

Las conductas de Messi han llevado a algunos aficionados a exigir que se le retire el galardón, alegando que no cumple con los valores de comportamiento ejemplar, espíritu deportivo y juego limpio que promueve este prestigioso premio, y que recibió anteriormente como reconocimiento a su inspiradora trayectoria deportiva y a su participación en la iniciativa "Juntos en casa", lanzada por el FC Barcelona para apoyar a los colectivos afectados durante la pandemia del coronavirus, según informó la cadena española "Onda Cero".

Esta campaña popular llega en un momento en el que los círculos deportivos debaten sobre hasta qué punto es posible retirar oficialmente el premio a un jugador de la talla de Messi, quien posteriormente sumó otros Balones de Oro hasta elevar su cifra a ocho, siendo el futbolista más laureado con este galardón en la historia.

Sin embargo, el análisis jurídico de los reglamentos de la Fundación Princesa de Asturias indica que el asunto no es tan sencillo como imaginan quienes lo reclaman, ya que la normativa oficial se limita a regular los mecanismos de nominación, la elección de los jurados y el anuncio de los ganadores, sin incluir ningún artículo o procedimiento específico que permita anular o retirar el premio una vez otorgado oficialmente.

A lo largo de más de cuatro décadas desde la creación del premio en 1981, la fundación no ha registrado ningún precedente de retirada del reconocimiento a ninguna personalidad o institución, pese a que algunos galardonados anteriores se vieron envueltos en tensiones y polémicas mediáticas y culturales tras su distinción.

Como confirmación de ello, las peticiones populares y las firmas electrónicas, por muy numerosas que sean, no tienen carácter jurídicamente vinculante, y la decisión queda exclusivamente en manos de la propia dirección de la fundación, que en ningún momento ha planteado la opción de dar marcha atrás o retirar el galardón para su debate público, lo que convierte la privación del premio a Messi en una hipótesis inviable y carente de todo respaldo normativo en la actualidad.