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Harry Kane Cristiano Ronaldo 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Un solo paso separa a Kane del legendario récord de Cristiano Ronaldo

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Kane había igualado a Van Nistelrooy y Lewandowski

La estrella inglesa Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, continuó escribiendo la historia en la Liga de Campeones de Europa, tras marcar un gol y asistir en otro durante el empate (2-2) ante el Arsenal, ayer miércoles, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Kane anotó un gol en su décimo partido consecutivo en la competición continental, convirtiéndose en el segundo jugador en lograr esta hazaña, por detrás de la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo.

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Según las estadísticas de la Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa ("UEFA"), Ronaldo ostenta en solitario el récord, tras marcar en 11 partidos consecutivos en la Liga de Campeones de Europa, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2018, con la camiseta del Real Madrid.

Kane ya había igualado la hazaña del neerlandés Ruud van Nistelrooy y del polaco Robert Lewandowski, tras marcar en 9 partidos consecutivos, antes de elevar su registro a 10 partidos con su gol ante el Arsenal.

El delantero del Bayern tendrá la oportunidad de igualar el récord de Ronaldo cuando se enfrente a su anfitrión, el Atlético de Madrid, en la próxima jornada de la Liga de Campeones de Europa, el 3 de noviembre, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Kane comparte el liderato de los goleadores de la Liga de Campeones de Europa esta temporada, con 4 goles, junto a un grupo de otros jugadores, entre los que destaca la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

El conjunto bávaro había arrollado al Bodø/Glimt noruego (5-0) en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, antes de empatar con el Viking, también noruego, (3-3) en la segunda jornada.


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