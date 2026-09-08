Un internacional marroquí anuncia oficialmente su retirada

Un veterano internacional marroquí anunció este martes su retirada del fútbol, tras una larga trayectoria en los terrenos de juego.

El marroquí Adel Taarabt publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, en el que anunció oficialmente su retirada.

Adel dijo: "Sabía que este día llegaría; ha llegado el momento de pasar esta página. El fútbol ha sido una gran parte de mi vida durante muchos años; me ha dado recuerdos maravillosos y me ha permitido conocer a personas increíbles y vivir momentos que nunca olvidaré".

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Y continuó: "Quiero dar las gracias a cada club en el que jugué, a cada entrenador, compañero de equipo y miembro del cuerpo técnico y directivo, y por supuesto a cada aficionado que me colmó de su cariño a lo largo de toda esta trayectoria".

Y prosiguió: "A cada club que tuve el honor de representar, desde el Lens hasta el Sharjah: gracias por ser parte de mi historia. Representar a Marruecos siempre ocupará un lugar especial en mi corazón".

El astro, de 37 años, señaló: "He vivido momentos hermosos y otros difíciles, he cometido errores y he vivido noches maravillosas... Lo he vivido todo. Pero fue mi camino, y no cambiaría nada de él. Alabado sea Dios en cualquier caso".

El internacional marroquí (30 partidos internacionales, 4 goles) se formó en las filas del Lens, y su nombre destacó en Europa gracias a sus habilidades excepcionales en el regate y a su creatividad en el manejo del balón.

Tras una etapa destacada con el Queens Park Rangers, pasó a jugar al máximo nivel, donde militó sucesivamente en el Tottenham Hotspur, el Milan, el Génova y el Benfica, y su última parada fue con el Sharjah emiratí.







