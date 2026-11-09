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Karim Malim
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Un golpe mortal: Van Dijk deja a Xavi en un aprieto

Xavi Hernández
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El español Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, recibió un duro golpe antes del cierre del recorrido de su equipo en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, luego de confirmarse la ausencia del capitán Virgil van Dijk y del delantero Brian Brobbey en los dos próximos encuentros por falta de preparación física.

La Federación Neerlandesa de Fútbol anunció este lunes la exclusión de la dupla, de cara a los duelos ante Grecia y Alemania, correspondientes a las dos últimas jornadas de la competición del Grupo 1.

La ausencia de Van Dijk llega pese a su participación en la victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace por 3-1 el domingo, y a que ha seguido jugando todos los minutos de los partidos de su equipo en la Premier League esta temporada, aunque la Federación Neerlandesa confirmó que no está listo para participar a nivel internacional.

El duelo ante Serbia, que terminó con victoria de los Países Bajos por 2-1 el pasado octubre, fue el partido internacional número 100 en la trayectoria del defensa del Liverpool, cuya ausencia representa una pérdida sensible para la selección, dado su papel de liderazgo y su importancia en la línea defensiva.

También quedó fuera de las cuentas el delantero Brian Brobbey, pese a su participación en la victoria del Sunderland sobre el Chelsea por un gol a cero el domingo, después de que la Federación Neerlandesa confirmara que él tampoco está listo.

Brobbey ya había sido titular ante Alemania en el inicio del recorrido de los Países Bajos en el torneo el pasado septiembre, pero abandonó el terreno de juego lesionado tras poco más de media hora, antes de ausentarse de los siguientes duelos ante Serbia y Grecia.

Xavi decidió no convocar a ningún sustituto para la dupla, por lo que la lista de la selección neerlandesa queda integrada por 23 jugadores de cara a los dos próximos compromisos. Los Países Bajos reciben a Grecia en Ámsterdam el viernes, antes de visitar a Alemania en Berlín el lunes, en dos encuentros en los que buscan cerrar su recorrido en la fase de grupos de la mejor manera posible.

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