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Un experto arbitral ha zanjado la polémica sobre la expulsión de Ali Lajami, defensa del Al Hilal, con la selección saudí durante el amistoso ante Uzbekistán.

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La selección saudí perdió por 1-2 ante Uzbekistán en el partido que ambos disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso del actual parón internacional.

Arabia Saudí cerró la primera parte por debajo en el marcador (1-2), por lo que su seleccionador, el griego Georgios Donis, decidió realizar seis cambios al inicio de la segunda mitad, entre ellos la entrada de Ali Lajami en lugar de Abdulelah Al-Amri, defensa del Al Nassr.

Además, saltaron al campo el portero Abdulquddus Atiah en lugar de Hamed Al-Shanqiti, los laterales Nawaf Boushal y Fares Abidi en sustitución de Saud Abdulhamid y Moteb Al-Harbi, Mukhtar Ali en el centro del campo por Abdullah Al-Khaibari y Abdullah Al-Hamdan como delantero en lugar de Firas Al-Buraikan.

Sin embargo, Lajami complicó aún más la situación de la selección saudí, ya que vio la tarjeta roja directa en el minuto 50 del encuentro , por una entrada violenta sobre un jugador de Uzbekistán en el centro del campo.

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La expulsión desató el enfado de los jugadores saudíes, que rodearon al árbitro y protestaron con vehemencia, pero el colegiado mantuvo su decisión tras revisar la jugada con el VAR.

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El experto arbitral jordano Ahmed Abu Khadija analizó la acción en declaraciones a la cadena saudí Al Maidan.

«La expulsión de Ali Lajami, jugador de la selección saudí, ante Uzbekistán es correcta, por haber empleado una fuerza excesiva», afirmó Abu Khadija al respecto.

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Se trata de la primera expulsión de Ali Lajami con la selección saudí, lo que le hace entrar en una lista negra, y llegó en su partido número 27 desde que fue convocado por primera vez con Arabia Saudí en noviembre de 2019, a las órdenes del técnico francés Hervé Renard.

No obstante, no es la primera roja en la carrera de Lajami, ya que vio dos tarjetas rojas con su anterior club, el Al Nassr saudí, ambas en la Liga de Campeones de la AFC.

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La primera y más recordada llegó el 19 de octubre de 2021, en el duelo ante su actual club, el Al Hilal, en las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC, que terminó con derrota por 1-2.

Casi dos años después, concretamente el 27 de noviembre de 2023, Lajami volvió a ser expulsado con el Al Nassr, en el partido ante el Persépolis iraní correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, que acabó con empate sin goles.

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Antes de su etapa en el Al Nassr, el defensa saudí había visto una única tarjeta roja con el Al Khaleej, concretamente el 10 de diciembre de 2016, en la victoria por 4-2 ante el Al Fateh, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que esta es la primera derrota de la selección saudí desde el 4-0 encajado ante España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Desde entonces, Arabia Saudí había disputado siete partidos, uno en el Mundial, cinco en la Copa del Golfo 27 y uno amistoso, con un balance de cinco victorias y dos empates, antes de caer ante Uzbekistán.

Esta es ya la tercera derrota de Donis al frente de la selección saudí desde que asumió el cargo de director técnico el pasado mes de abril, después de haber perdido un amistoso contra Ecuador antes del Mundial 2026.