Manuel Neuer ha rechazado desde siempre las preguntas críticas sobre sus actuaciones con tanta pasión como los disparos a puerta. Pocos profesionales son considerados tan resistentes a las críticas como el emblemático portero de 40 años del Bayern de Múnich, y pocos son tan reacios como él a admitir sus errores. Basta recordar su fallo en la derrota de Alemania por 1-2 ante Ecuador en la fase de grupos del Mundial, que, a sus ojos, no fue en absoluto un error.

Esta vez, sin embargo, Neuer no tuvo elección. En el 2-2 contra el FC Augsburgo, una grave pérdida de balón suya provocó que los muniqueses se vieran por detrás en el marcador después de solo ocho segundos y, al mismo tiempo, dio lugar al gol más rápido de la historia de la Bundesliga. «Fue un error tonto por mi parte», dijo Neuer. En cambio, negó cualquier responsabilidad en el segundo gol encajado, cuando despejó un disparo bastante complicado de Calvin Brackelmann justo a los pies de Rodrigo Ribeiro, autor del tanto. Neuer quedó, como mínimo, en una posición poco afortunada o, en sus propias palabras, estuvo «impotente».

Su error y medio contra el Augsburgo llegaron, desde el punto de vista de Neuer, en un momento muy desafortunado. Y es que dan de repente una dimensión completamente nueva al debate, surgido ya antes del partido, sobre un posible cambio de mando en la portería del Bayern.

Jonas Urbig convenció en sus dos partidos con la selección

El detonante fueron las grandes actuaciones de Jonas Urbig con la selección alemana. Aunque el futbolista de 23 años es solo el portero suplente en Múnich, el seleccionador Jürgen Klopp lo alineó en dos de los cuatro partidos internacionales. Urbig no cometió errores, no encajó ningún gol y, en el 0-0 en Grecia, incluso realizó una parada brillante. En conjunto, dejó mejor impresión que Marc-Andre ter Stegen, el titular provisional. Urbig salió del periodo de selecciones como uno de los grandes vencedores, afianzó su condición de número uno del futuro y también se postuló para el presente.

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Antes del partido contra el Augsburgo, le preguntaron al entrenador Vincent Kompany si eso cambiaba la jerarquía en el Bayern de Múnich. «Me alegra que vuelva con experiencias positivas», respondió Kompany. «Pero hemos optado por un camino muy claro, con Manu como número uno y Jonas como el joven que está en camino de convertirse, ojalá, algún día en el número uno del Bayern y también de Alemania».

El buen comienzo de temporada de Neuer respaldaba aquellas palabras de Kompany. En sus cinco primeros partidos de esta campaña, Neuer no cometió errores de consecuencias graves y, en el 7-0 contra el Union Berlin justo antes del periodo de selecciones, incluso brilló. Ahora, sin embargo, la situación es distinta. De repente, no solo el excelente estado de forma de Urbig apunta a un cambio de mando, sino también el fallo de Neuer.

A pesar de su buen inicio de temporada, enseguida volvieron a la memoria las inseguridades de Neuer en los últimos meses. La grave pérdida de balón ante Arda Güler en el duelo de la Champions League contra el Real Madrid en abril, por cierto, también después de apenas unos segundos. Los cinco goles encajados en seis disparos en el posterior 4-5 contra el Paris Saint-Germain. Y, por supuesto, la jugada mencionada al principio en el partido del Mundial contra Ecuador.

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Max Eberl: «Hasta ahora, el plan que tenemos en mente está funcionando»

Los responsables del Bayern intentaron sofocar de inmediato en Augsburgo el debate que empezaba a avivarse. Kompany no estaba preocupado por Neuer: «Si esto le pasa a un portero de 20 años, como entrenador tienes un poco de trabajo por delante. Pero Manu tiene la misma edad que yo. Él sabe cómo afrontarlo».

El histórico dirigente del club Uli Hoeneß y el presidente Herbert Hainer también respaldaron al portero. Según el director deportivo Max Eberl, la jerarquía «no está en absoluto en discusión». Al mismo tiempo, subrayó: «Que Jonas Urbig haya progresado así, pese a que tenemos con nosotros a un portero de talla mundial como Manuel Neuer, y que ya haya alcanzado esta posición, adquirido esta experiencia y jugado estos partidos es extraordinario. Hasta ahora, el plan que tenemos en mente está funcionando».

Como es sabido, el plan cuando se fichó a Urbig a principios de 2025 era que Neuer siguiera siendo el portero titular, pero que Urbig jugara con regularidad. Así ha sido: 34 partidos hasta ahora, dos de ellos esta temporada. El verano pasado, Neuer volvió a renovar por un año y probablemente será el último antes de que Urbig lo suceda. Lo que, desde luego, no formaba parte del plan de Eberl eran los debates públicos sobre un cambio de papeles anticipado, y mucho menos que este llegara a producirse.

¿Quién estará en la portería contra el Stavanger? Neuer tiene un «presentimiento»

Sin embargo, tras el fallo de Neuer, muchos aficionados y observadores creen que ha llegado precisamente el momento de dar ese paso. kicker lanzó una encuesta inmediatamente después del pitido final sobre quién debería ocupar la portería del Bayern en el partido de la Champions League contra el Viking Stavanger del martes. Participaron miles de aficionados y un llamativo 86 % se pronunció a favor de Urbig (datos del lunes por la mañana). Cabe suponer que muchos de ellos también apoyarían un cambio de portero con carácter general.

A juzgar por cómo se ha repartido hasta ahora el tiempo de juego entre los dos porteros, el encuentro contra el Stavanger parece un partido típico para Urbig. «Tengo un presentimiento», dijo Neuer en Augsburgo, enigmático, sobre quién saldrá de inicio el martes. Kompany eludió una pregunta al respecto. Si Urbig juega y además convence, el debate alcanzará una nueva dimensión.

Quizá sea precisamente por eso por lo que Kompany se lo está replanteando. Según kicker, el plan original era alinear a Urbig. Sin embargo, ahora se estaría considerando que juegue Neuer para que pueda resarcirse de inmediato. Esa decisión traería recuerdos: en enero de 2026, Urbig también cometió, curiosamente, un error contra el Augsburgo. Kompany volvió a alinearlo en el siguiente partido, contra el PSV Eindhoven, y entonces brilló.

Una cosa ya está clara, al margen de todos los debates y consideraciones: mientras Neuer siga en activo, Urbig nunca reclamará públicamente un puesto de titular, sino que seguirá hablando con entusiasmo del trabajo diario con él. Los desafíos o cualquier otra declaración polémica son tan ajenos a Urbig como las admisiones de culpa a Neuer.