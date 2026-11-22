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Primer punto para Paolo Zanetti desde su llegada al banquillo del Udinese en sustitución del destituido Kosta Runjaic. La Juventus, en Bolonia, tras empezar por detrás en el marcador por el gol de Nadir Zortea, logró empatar gracias a Nicolò Zaniolo, alineado de inicio como falso nueve debido a la baja por lesión de Keinan Devis.

Al término del encuentro, el entrenador del equipo friulano informó sobre el estado del delantero centro. «Habrá que evaluarlo día a día, porque ha sufrido una recaída en una zona distinta a la de su anterior problema físico. Hay que esperar para poder contar con él en el momento más importante de la temporada. Tendremos que suplir una baja importante».

Para Zanetti, Davis es una pieza clave en la lucha por la permanencia. Por eso, al inglés de 28 años se le dará todo el tiempo necesario para recuperarse al 100 % y evitar así recaídas peligrosas. «Davis es muy bueno, pero prefiero que se recupere por completo. No quiero pensar en afrontar la segunda parte de la temporada sin delantero».

El jugador nacido en 1998 solo se había perdido otro partido desde el inicio de la temporada: el del debut liguero, el pasado 22 de agosto, por unas molestias musculares. Regresó en el siguiente encuentro y, desde entonces, Davis ha mostrado un rendimiento irregular: solo dos asistencias y ningún gol. Por ahora no se han comunicado los plazos de recuperación.

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El cuerpo médico del club seguirá de cerca la evolución del jugador y, a partir de las pruebas a las que se ha sometido, establecerá un calendario de recuperación. En cualquier caso, la baja de Davis es un duro golpe para el Udinese, que se ha visto inmerso en la lucha por evitar el descenso.

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La Juventus había comenzado bien la temporada, logrando un empate ante el Como y recibiendo los elogios de Cesc Fabregas («parecen un equipo de la Premier League»), antes de vencer al Monza.

A partir de entonces llegó una racha de resultados por debajo de las expectativas, con 7 derrotas y un empate, que llevó a la directiva a cambiar de entrenador y llamar a Zanetti.

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A sus ojos, la actuación de hoy fue alentadora y permitirá afrontar con más confianza los próximos compromisos. «No ha sido una semana fácil: ellos llegaban tras cuatro victorias y estaban en plena euforia. Cualquier detalle podía llevarnos al abismo, así que había que dar algo más y los chicos lo hicieron», dijo el entrenador en rueda de prensa.

«Hemos rebajado la presunción y elevado el nivel de humildad. El Udinese está vivo y este resultado es un buen comienzo para construir juntos un futuro muy bonito».