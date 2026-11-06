¿Tregua o nueva escalada? China revela su postura final sobre la crisis de Mbappé

Las repercusiones de las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé sobre el fallecido líder chino Mao Zedong no han terminado, pese a que ha transcurrido cierto tiempo desde el incidente. Mientras la estrella francesa sigue brillando con la camiseta del Real Madrid, los ecos de la crisis continúan resonando en China, en medio de movimientos diplomáticos y deportivos para contener la disputa y salvar las relaciones comerciales entre Pekín, el club blanco y la Liga española.

Sobre el terreno de juego, no pareció que la polémica afectara demasiado a Mbappé, que mantuvo su gran nivel y marcó dos goles frente al Racing de Santander y el AEK de Atenas, como si no hubiera sido parte de una crisis que provocó un gran revuelo en China.

Pero entre bastidores, la imagen parece completamente distinta; la Liga española se encontró en una situación delicada tras la decisión de la televisión estatal china (CCTV) de suspender la emisión de los partidos de la competición, lo que llevó a los responsables de LaLiga a actuar con rapidez para proteger su alianza comercial con el mercado chino.

La gravedad de la crisis radica en el gran valor económico de los derechos de emisión internacionales de la Liga española, que ascienden a cerca de 900 millones de euros anuales, además de la importancia popular de China para el Real Madrid, que posee allí una base de aficionados estimada en unos 97 millones de seguidores.

El club blanco no tardó en emitir un comunicado de disculpa, en un intento por contener la ira china, especialmente después de que Mbappé se convirtiera en blanco de las críticas, llegando incluso al bloqueo de sus cuentas en las plataformas locales de redes sociales. Esto significa que la recuperación de la popularidad de la estrella francesa en el mercado chino podría llevar mucho tiempo.

China sigue enfadada

Pese a la persistencia de la tensión, aparecieron indicios de que la crisis avanza hacia la calma, después de que el embajador chino en España, Yao Jing, revelara la existencia de contactos con la Liga española y el Real Madrid, junto a otras partes, en unas declaraciones que ofreció a la agencia de noticias española al margen del Foro de Salamanca.

El embajador dijo, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "No hay negociaciones, sino un intercambio de opiniones basado en el entendimiento mutuo. Este lamentable incidente ha provocado un amplio malestar en China, que ahora tiene que aceptar la situación actual".

El diplomático chino expresó su confianza en la posibilidad de superar la crisis a través de diálogos basados en el respeto mutuo, según recogió la agencia española.

Sin embargo, Shi Tianyu, responsable de la embajada china en España, advirtió de que la resolución de la disputa no se producirá con rapidez, subrayando que el asunto necesita tiempo para que el pueblo chino pueda asimilar lo ocurrido.

Y añadió: "El asunto necesita tiempo; el pueblo chino necesita tiempo para asimilar todo esto. Es una cuestión espinosa para ellos, y el Real Madrid es un club que goza de una enorme popularidad y una gran afición en China".

Entre los intentos de calma y la persistencia de la ira popular, queda la pregunta más importante: ¿logrará la arrolladora popularidad del Real Madrid en China superar las declaraciones de Mbappé, o la crisis dejará una huella duradera en la relación del club con sus aficionados en el mercado asiático?