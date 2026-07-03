El portero alemán Marc-André ter Stegen fichará por el Ajax tras acordarse la distribución de su salario de 20 millones de euros anuales.

Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha acordado cederlo al Ajax hasta junio de 2027, y el club holandés pagará la mayor parte de su salario.

Según Sky Sports, el acuerdo de cesión no incluirá opción de compra. Solo restan algunos detalles y, si todo avanza sin contratiempos, el portero se someterá a los reconocimientos médicos en Ámsterdam antes del anuncio oficial la próxima semana.

El técnico español Michel, quien ya lo dirigió en su cesión al Girona, ha sido clave para convencer al portero.

El técnico español le prometió la titularidad, algo que no tenía en el Barça.

El alemán llegó a la negociación sabiendo que, en el Camp Nou, el joven Juan García se había consolidado como titular tras una gran temporada bajo la dirección de Hans Flick.

Con dos años aún de contrato, el alemán optó por marcharse para garantizar la titularidad. Ya está en Barcelona para cerrar el acuerdo y viajar luego a Ámsterdam, donde se unirá al grupo del Ajax tras el anuncio oficial.