Tras los 90 minutos y el gol: Kompany da una buena noticia a Klopp

Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich, ofreció uno de sus mejores partidos de esta temporada, después de liderar a su equipo hacia una goleada abrumadora sobre el Union Berlín por 7-0, en el marco de la cuarta jornada de la Bundesliga.

Musiala acaparó los focos tras marcar el primer gol del Bayern en el minuto 18, con un potente disparo que se coló en la escuadra lejana, para dar a su equipo una ventaja temprana y abrir el camino a un festival de goles en el Allianz Arena. El gol supuso una nueva confirmación de que el jugador está cerca de recuperar su nivel habitual.

El brillo de Musiala no se limitó a marcar, ya que disputó el partido completo por primera vez desde hacía mucho tiempo, en un paso importante dentro de su proceso de regreso a su nivel natural.

El jugador declaró tras el encuentro que se siente en buen estado, subrayando que cada partido representa un nuevo paso hacia adelante, y que disputar de nuevo 90 minutos completos fue una sensación magnífica para él.

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Musiala se había alejado de la competición al inicio de la temporada, después de sufrir dos episodios de caídas repentinas durante dos partidos de preparación, antes de anunciar que padecía un trastorno neurológico que provoca breves episodios de pérdida de conciencia. Por ello, su participación completa ante el Union Berlín dio al Bayern y a su afición un indicio positivo sobre su regreso a los terrenos de juego.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, elogió el nivel de Musiala en unas declaraciones recogidas por el diario alemán "Bild", considerando que el jugador dio un paso importante durante el partido.

El entrenador dijo que Musiala disputó 90 minutos y marcó un gol, señalando que la atención de todos se centra ahora en su nivel dentro del campo, después de que las preguntas relacionadas con su estado ocuparan una gran parte del interés durante las últimas semanas.

El buen momento de Musiala llega en un instante importante, antes de incorporarse a la selección de Alemania dirigida por su nuevo director técnico Jürgen Klopp, durante el parón internacional, donde se espera que reciba una nueva oportunidad para recuperar el ritmo de competición y reforzar su preparación.

Por otra parte, el Bayern completó su noche histórica con una victoria por 7-0, después de que Harry Kane marcara dos goles y Michael Olise añadiera tres, mientras que Ismaïl Jakobs se encargó de otro tanto, para que el equipo saliera con un gran triunfo antes del parón internacional.

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