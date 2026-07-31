Tras la decisión de Mourinho: una estrella del Real Madrid, cerca de la salida

El argentino Franco Mastantuono está a punto de abandonar el Real Madrid, después de que el técnico portugués José Mourinho lo dejara fuera de la lista del equipo que viajará a Austria para enfrentarse a la Fiorentina en un amistoso, en un paso que confirma la proximidad de su traspaso a otro club en calidad de cedido, según informó el diario español "As".

La lista del Real Madrid para el tercer partido amistoso de preparación para la nueva temporada frente a la Fiorentina italiana registró varias ausencias, las más destacadas la de Dean Huijsen por lesión y la de Antonio Rüdiger por no estar plenamente en forma físicamente, además de Franco Mastantuono.

Fuentes del Real Madrid confirmaron al diario "As" que la ausencia del jugador argentino era "esperada", y explicaron que se quedó en la capital española debido a la inminente conclusión de su traspaso a otro club en calidad de cedido, ya que actualmente se están dando los últimos retoques al acuerdo.

El diario señaló que Mastantuono no tiene un sitio en la actual plantilla del Real Madrid, después de haber encontrado grandes dificultades para obtener minutos de juego durante la temporada pasada.

Y aunque comenzó la temporada con buenas oportunidades de participar, su papel fue disminuyendo gradualmente, hasta terminar su primera temporada con la camiseta del Real Madrid con cifras modestas, ya que no superó la barrera de los 1.500 minutos de juego, marcó solo tres goles y dio una asistencia.

Este balance está muy por debajo de las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid pagó más de 60 millones de euros para ficharlo procedente de River Plate. El "As" considera que la nueva temporada será aún más difícil para Mastantuono, ante los fichajes que el Real Madrid está cerrando para reforzar sus filas.

La proximidad del club de fichar a Diomande es una de las principales razones que llevaron a la directiva y al cuerpo técnico a convencerse de que no hay espacio para el jugador argentino en la plantilla, lo que ha hecho de la opción de la cesión la solución más adecuada para todas las partes.

Clubes italianos e ingleses a la expectativa

Aún no se ha decidido el club al que se marchará Mastantuono, pero el jugador cuenta con un amplio interés dentro de la liga italiana. La Fiorentina fue uno de los clubes que mostró su deseo de incorporarlo en calidad de cedido, junto a la Roma y el Milan, que también siguen su situación.

Asimismo, el Fulham inglés entró en la línea de las negociaciones, después de que su director deportivo, Álvaro Arbeloa, mostrara su admiración por el potencial del jugador y su deseo de incorporarlo durante el actual periodo de fichajes.

Y pese a la difusión de informaciones que hablaron de la posibilidad de un regreso de Mastantuono a River Plate, este escenario ha quedado descartado de forma rotunda. El diario confirmó que el jugador y el Real Madrid no piensan en el regreso a Argentina, ya que ambas partes consideran que su continuidad en Europa es la mejor opción, para seguir adaptándose al fútbol europeo y adquirir más experiencia, en consonancia con las grandes expectativas que acompañaron su traspaso al club merengue hace un año.