El fútbol italiano atraviesa una complicada fase de transición tras el gran revés que supuso la falta de clasificación para la fase final del Mundial, una crisis que ha dado paso a una serie de cambios radicales en los pasillos de la Federación.

Se ha confirmado la dimisión de Gabriele Gravina de la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol, lo que ha llevado a todo el sistema a una fase de reestructuración general, encabezada por la crisis de la elección de la dirección técnica provisional de la selección absoluta, a la espera del nombramiento de un entrenador permanente que suceda a Gennaro Gattuso.

A la vista de la proximidad de dos partidos amistosos, antes de las elecciones a la presidencia de la Federación previstas para el 22 de junio en Roma, la Federación se encuentra ante un verdadero dilema; debe nombrar a un entrenador que dirija la selección de forma provisional, a pesar de la ausencia de un seleccionador oficial, además de la necesidad de preparar la elección del seleccionador permanente lo antes posible.

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Según informa la cadena «Sport Mediaset», la opción más probable para asumir esta tarea provisional es Silvio Baldini, actual seleccionador de la selección sub-21, a quien se considera una solución práctica para superar esta delicada etapa con el menor número posible de trastornos.

Esta medida recuerda el escenario de 2018, cuando la selección italiana no logró clasificarse para el Mundial bajo la dirección de Giampiero Ventura, y Luigi Di Biagio asumió la responsabilidad de forma provisional en dos partidos amistosos contra Argentina e Inglaterra, antes de que se decidiera posteriormente el nombramiento de Roberto Mancini como seleccionador permanente, en una experiencia que devolvió una relativa estabilidad a la selección.

Hoy, ocho años después, parece que la historia se repite, con la posibilidad de que se le asigne la misma misión a Baldini, a la espera de lo que deparen las próximas elecciones presidenciales, que representan el punto de inflexión más importante en el proceso de reconstrucción del fútbol italiano.

Se espera que las próximas semanas revelen los contornos del nuevo proyecto de la selección, ya que la fase siguiente se definirá en función de los resultados de las elecciones del 22 de junio, a las que estarán vinculadas todas las decisiones decisivas, entre las que destaca la elección del entrenador permanente capaz de devolver a la «Azzurri» a su lugar natural en la escena mundial.

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