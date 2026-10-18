En una jugada que cortó la respiración, el paraguayo Diego Gómez, jugador del Brighton, lanzó un misil desde el medio campo que acabó en la red del Crystal Palace, este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

El gol llegó en el minuto 7, después de que Gómez aprovechara el adelantamiento del portero Walter Benítez para ejecutar un disparo asombroso desde larga distancia, que sorprendió al guardameta y se alojó en las mallas.

La red de estadísticas "Opta" señaló que el gol se produjo desde una distancia de 51 metros, lo que lo convierte en el más lejano en la Premier League desde el tanto de Wayne Rooney con la camiseta del Everton ante el West Ham, en noviembre de 2017, desde 58 metros.