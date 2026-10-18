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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Tras años de espera: la estrella del Brighton devuelve a la Premier League el arma demoledora de Rooney

Diego Gómez
Brighton vs Crystal Palace
Brighton
Crystal Palace
Premier League
W. Rooney
Paraguay
Inglaterra

Un gol intercontinental

En una jugada que cortó la respiración, el paraguayo Diego Gómez, jugador del Brighton, lanzó un misil desde el medio campo que acabó en la red del Crystal Palace, este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

El gol llegó en el minuto 7, después de que Gómez aprovechara el adelantamiento del portero Walter Benítez para ejecutar un disparo asombroso desde larga distancia, que sorprendió al guardameta y se alojó en las mallas.

La red de estadísticas "Opta" señaló que el gol se produjo desde una distancia de 51 metros, lo que lo convierte en el más lejano en la Premier League desde el tanto de Wayne Rooney con la camiseta del Everton ante el West Ham, en noviembre de 2017, desde 58 metros.

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
D
W
L
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
D
L
L
W
D
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
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