La salida de Alex Ferguson del Aberdeen no fue un simple traspaso de un entrenador exitoso a un club más grande, sino el final de una era excepcional en la historia del club escocés y el comienzo de un viaje que se convertiría más tarde en una de las mayores historias de éxito en la historia del fútbol. En un momento en el que la afición del Aberdeen soñaba con la continuidad del técnico que había devuelto al club a los pódiums de títulos europeos y nacionales, Ferguson tomó la sorprendente decisión de marcharse al Manchester United, dejando tras de sí un estado de enfado, conmoción y decepción.

"Creo que está dando un paso equivocado, y pienso que se arrepentirá de ello", comentó así un aficionado del Aberdeen sobre la decisión en noviembre de 1986, expresando los sentimientos de un amplio sector de la afición que no comprendía cómo el hombre que había construido las glorias del club podía marcharse de esa manera.

Pero lo que aquel aficionado no imaginaba, ni muchos otros, era que el entrenador escocés tenía una cita con la escritura de una nueva historia en Inglaterra, y que los 26 años siguientes lo convertirían en uno de los más grandes entrenadores que ha conocido el mundo del fútbol.

Con motivo del 40 aniversario del día en que Ferguson abandonó el Aberdeen rumbo al Manchester United, la cadena británica BBC ha recordado los detalles de aquellos momentos, desde las bambalinas del anuncio del fichaje hasta las reacciones de la afición, los jugadores y los dirigentes, llegando a evaluar la decisión cuatro décadas después.

Ocho años de gloria: Ferguson obra el milagro del Aberdeen

Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito en el Manchester United, Alex Ferguson ya se había labrado un lugar excepcional en Escocia, después de llevar al Aberdeen durante ocho años a una etapa dorada a la que el club no estaba acostumbrado.

Bajo su dirección, el equipo de "los Dons" logró romper la hegemonía tradicional de los dos gigantes del fútbol escocés, Rangers y Celtic, tras conquistar tres títulos de la liga escocesa y cuatro títulos de la Copa de Escocia, además de la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa.

Aquellos logros no fueron simplemente un conjunto de títulos, sino una transformación histórica que convirtió al Aberdeen en uno de los clubes europeos más destacados de aquel período, y brindó a su afición la sensación de que el equipo vivía una época que podría prolongarse durante muchos años.

Por esta razón, no era fácil para los aficionados aceptar la idea de la marcha del hombre que estaba detrás de aquellos éxitos, sobre todo porque Ferguson había otorgado al club una estabilidad deportiva y resultados excepcionales, que hacían que su salida pareciera el final de todo un proyecto.

Un periodista descubre el fichaje y una botella de champán revela el secreto

El 6 de noviembre de 1986, el periodista y presentador deportivo de la cadena británica BBC en Escocia, Roddy Forsyth, tenía una cita con una de las noticias más importantes de su carrera profesional.

Su editor le había pedido que se dirigiera a la ciudad de Aberdeen para verificar los rumores que hablaban de la existencia de negociaciones entre Alex Ferguson y el Manchester United, después de que aumentaran los comentarios sobre la cercanía del técnico escocés a asumir las riendas del equipo inglés.

El vuelo que tomó Forsyth desde Glasgow estaba abarrotado de periodistas, pero la mayoría de ellos no se dirigían a cubrir noticias de fútbol, sino a seguir las consecuencias de la catástrofe del accidente de un helicóptero del modelo Chinook en las islas Shetland, que se saldó con la muerte de 43 personas.

Y nada más llegar a Aberdeen, Forsyth comenzó su búsqueda de la verdad, hasta que la casualidad lo condujo al lugar donde Ferguson se reunía con Martin Edwards, presidente del Manchester United por aquel entonces, dentro de uno de los hoteles del aeropuerto.

El periodista relata que su descubrimiento del lugar se produjo de una forma inesperada, después de hacer una llamada telefónica pidiendo hablar con "el señor Edwards, que venía de Mánchester", a lo que el recepcionista le informó de que este último se encontraba en la zona del restaurante.

Forsyth cuenta: "Oí algunas voces, así que me dirigí hacia su origen, y allí encontré a Martin Edwards y Alex Ferguson. Le pregunté directamente: ¿Es usted el nuevo director técnico del Manchester United? Y me respondió: sí".

La escena era más clara de lo que el periodista esperaba, pues había una botella de champán sobre la mesa, antes de que Ferguson le sirviera un poco en una copa, que Forsyth alzó para felicitar al entrenador escocés por su nuevo cargo.

Y tras una breve conversación, el periodista se apresuró a ponerse en contacto con la redacción de la cadena británica para confirmar la noticia, que se convirtió en uno de los principales titulares deportivos de aquel día.

Forsyth añadió: "La catástrofe de Sumburgh encabezaba los principales titulares informativos, mientras que Alex Ferguson encabezaba los titulares deportivos. Fue un día cargado de acontecimientos informativos, deportivos y de difusión mediática, y uno de esos días que no puedes olvidar en toda tu carrera profesional ni en tu vida".

"Se arrepentirá de ello": el enfado de la afición ante la decisión de marcharse

El anuncio del traspaso de Ferguson no fue una noticia cualquiera para la afición del Aberdeen, que se encontró ante una dura realidad: el entrenador que había llevado a su equipo a una gloria sin precedentes había decidido marcharse, dejando tras de sí un proyecto que parecía capaz de seguir cosechando títulos.

Y ese mismo día, el programa "Reporting Scotland" de la cadena británica recogió las reacciones de los aficionados desde el bar "Pittodrie Bar", donde los sentimientos de tristeza se mezclaron con el enfado y el asombro.

Uno de los aficionados estaba convencido de que Ferguson cometía un gran error al abandonar el club, y dijo: "Es una lástima para el Aberdeen, y creo que está dando un paso equivocado, y pienso que se arrepentirá de ello dentro de unos años".

Mientras tanto, otro aficionado no se conformó con expresar su decepción, sino que dirigió una crítica directa al entrenador escocés, recordando sus posturas anteriores respecto a los jugadores que abandonaban el Aberdeen en busca de mejores oportunidades.

Y dijo: "Ferguson predicaba sobre la importancia de tener jugadores leales, y envidiaba al Rangers y al Celtic por contar con jugadores de ese tipo. En otras palabras, criticaba a sus jugadores por abandonar el Aberdeen, pero él mismo dio un ejemplo totalmente contrario cuando decidió marcharse".

Aquellas palabras reflejaban la contradicción que sentían algunos aficionados; pues el hombre que había exigido a sus jugadores lealtad al club eligió él mismo abandonar el equipo cuando tuvo la oportunidad de fichar por uno de los mayores clubes de Inglaterra.

"Un golpe demoledor": el Aberdeen pierde a su entrenador y a su cuerpo técnico

Las consecuencias de la salida de Ferguson no se limitaron a la afición, sino que se extendieron a la directiva del club y a los jugadores, que se encontraron ante una nueva realidad tras años de trabajo bajo la dirección del técnico escocés.

Ian Donald, que ocupaba el cargo de vicepresidente del Aberdeen por aquel entonces, describió la salida de Ferguson como "un golpe demoledor", señalando la enorme rapidez con la que había sucedido todo.

En unas declaraciones que se remontan a 1986, dijo: "Todo ocurrió con una rapidez extraordinaria, prácticamente de la noche a la mañana. Hasta ayer por la mañana, teníamos quizá el mejor cuerpo técnico de Gran Bretaña, y ahora los perdemos a los dos a la vez".

Se refería con ello a Ferguson y a su ayudante, que se marchó con él al Manchester United, en un golpe que no fue solo deportivo, sino que afectó a la estructura directiva y técnica que había contribuido a construir los éxitos del Aberdeen.

En cuanto al vestuario, el impacto también fue evidente, pues el exasistente del equipo Willie Miller habló del estado de incertidumbre que se apoderó de los jugadores tras la marcha de su entrenador.

Y aunque Ferguson era conocido por su fuerte carácter y su gran temperamento, los jugadores eran conscientes de la magnitud de su influencia en el equipo y de su empeño en lograr victorias y títulos.

Miller afirma que algunos de los métodos del técnico escocés quizá ya no serían aceptables en el fútbol moderno, recordando el ambiente de tensión que se vivía en los vestuarios.

Y añadió: "Comportamientos así no pasarían desapercibidos en la actualidad. Quizá era lo que esperábamos entonces de cualquier entrenador. No creo que los jugadores de hoy aceptasen algo parecido, como lanzar tazas dentro de los vestuarios".

Pero al mismo tiempo subrayó que Ferguson no buscaba únicamente ganar títulos, sino que quería lograrlos de una manera especial, lo que hizo de su carácter severo una parte de la cultura de éxito que creó en el Aberdeen.

Miller reconoció que sintió una gran decepción cuando se enteró de la marcha del entrenador, asegurando que ese sentimiento era compartido por la mayoría de los jugadores, pese a ser conscientes de que la decisión final estaba únicamente en manos de Ferguson.

La respuesta más contundente a los escépticos: ¿merecía Ferguson ser culpado?

Cuatro décadas después de aquella decisión, los sentimientos de la afición del Aberdeen parecen más calmados y equilibrados, ahora que es posible contemplar los acontecimientos lejos de la conmoción del primer momento.

Sandy Smith, de 72 años, que vivió las distintas etapas por las que pasó el club durante sus largos años de afición, dice que la salida de Ferguson fue sumamente dolorosa, pero que se ha vuelto más comprensivo con sus motivos con el paso del tiempo.

Explicó: "Fue muy frustrante y muy doloroso, pero para ser justos, no hay comparación entre el Manchester United y el Aberdeen. Después de todo lo que le dio al club, sentí una enorme tristeza cuando se marchó".

Y añadió que Ferguson afrontó dificultades durante sus dos primeras temporadas en el Manchester United, antes de lograr cambiar el rumbo del club y comenzar su viaje de cosechar títulos, señalando que su marcha fue un gran golpe para el Aberdeen en todos los aspectos.

En su primera rueda de prensa tras asumir el banquillo del Manchester United, Ferguson no ocultó la magnitud del sacrificio que había hecho al abandonar el Aberdeen, asegurando que había dejado un trabajo que le proporcionaba una estabilidad excepcional.

Y dijo: "He dejado lo que podría considerarse el trabajo más estable del fútbol británico, con un contrato de por vida con el Aberdeen. No había más que un solo club que pudiera tentarme a abandonar el Aberdeen, y es el único club al que siempre había deseado ir".

Aquellas palabras bastaban para dejar claro que su decisión no era una simple búsqueda de dinero o de una nueva oportunidad laboral, sino que estaba ligada a un viejo sueño de trabajar en el Manchester United.

Y pese a las dificultades que afrontó en sus comienzos en Old Trafford, Ferguson logró convertir al club en una fuerza dominante del fútbol inglés y europeo, a lo largo de una trayectoria que se extendió durante 26 años, en los que cosechó 38 títulos.

Sus logros incluyeron 13 títulos de la Premier League, dos de la Liga de Campeones de Europa, cinco de la Copa de Inglaterra y cuatro de la Copa de la Liga, además de muchos otros títulos.

Así, el aficionado que predijo que Ferguson se arrepentiría de abandonar el Aberdeen no se equivocaba al expresar los sentimientos de la afición de aquel entonces, pero no era capaz de imaginar lo que sucedería más tarde.

Porque 40 años después, la verdadera pregunta no es por qué Ferguson abandonó el Aberdeen, sino qué habría sucedido si no hubiera dado aquel paso.