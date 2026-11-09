Terror en la Bundesliga: Karius y Gosens se lesionan tras un choque sangriento

El duelo entre Schalke y Hoffenheim, que terminó con victoria de este último (2-1) en la Bundesliga, vivió momentos aterradores durante la segunda parte, después de que el portero Loris Karius sufriera un fuerte golpe en la cabeza tras un violento choque con su compañero Robin Gosens, lo que obligó a detener el partido durante varios minutos en medio de una gran preocupación entre jugadores y aficionados.

El diario alemán "Bild" puso el foco sobre lo ocurrido en el minuto 47, cuando Vesnik Aslani disparó con fuerza desde una distancia de 14 metros; Karius no pudo controlar el balón e intervino Gosens para despejarlo, pero el portero se lanzó en ese mismo instante, por lo que la pierna estirada de su compañero impactó contra su cabeza y cayó al suelo a consecuencia del golpe.

Karius permaneció tendido sobre el césped durante varios minutos, con la intervención del cuerpo médico para prestarle los primeros auxilios, mientras el silencio se apoderaba de todo el estadio y los aficionados dejaban de animar, al tiempo que Kevin Müller, el portero suplente del Schalke, comenzaba a prepararse para entrar ante la posibilidad de que el guardameta titular no pudiera continuar el encuentro.

Karius sufrió una herida en la nariz, pero finalmente pudo abandonar el campo por su propio pie, con Müller entrando en su lugar, en un momento en el que lo sucedido reveló otra lesión que sufrió Gosens, después de que se le torciera la rodilla durante el choque con el cuerpo del portero, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando, con un grueso vendaje en la rodilla, para dar paso a Vitali Becker.

La lesión no fue la única escena difícil en la noche de Karius, ya que el portero cometió errores influyentes durante la primera parte, después de provocar el gol inicial del Hoffenheim en el minuto diez, cuando gestionó de forma errónea un sencillo pase hacia atrás de Al-Fawzi, lo que hizo que el balón llegara a Aslani y rebotara en su pie superando al portero para colarse en la red.

El Hoffenheim amplió su ventaja en el minuto 26, después de que Lemberly aprovechara la falta de vigilancia defensiva de Korokai e intercambiara el balón con Aslani antes de mandarlo a la red desde una distancia de diez metros, para que los locales cerraran la primera parte con una ventaja de dos goles a cero.

Pese al golpe sufrido por el Schalke al inicio de la segunda parte, el equipo se negó a rendirse y siguió intentando volver al partido, logrando Junior Adamo recortar distancias en el minuto 81, pero los intentos del equipo no se tradujeron en el gol del empate, por lo que el duelo terminó con la victoria del Hoffenheim (2-1).