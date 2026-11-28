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Jonathan Tah, defensa del Bayern Múnich, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo ante el Hamburgo pese al empate sin goles en el partido que enfrentó a ambos conjuntos este sábado en el Volkspark, correspondiente a la undécima jornada de la Bundesliga. El conjunto bávaro terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Joshua Kimmich antes del final de la primera parte.

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«No creo que se notara que jugábamos con uno menos en la segunda parte. Y cuando puedes decir eso, sin duda puedes sentirte orgulloso del rendimiento», declaró Tah a los medios tras el encuentro.

El internacional alemán prosiguió: «Por supuesto, quieres ganar, sumar los puntos y llevártelos a casa, eso es evidente».

Y añadió: «Nunca estamos satisfechos cuando no ganamos, pero de verdad podemos estar orgullosos del rendimiento que hemos ofrecido jugando fuera de casa con diez jugadores. No es nada fácil, y simplemente tenemos que construir a partir de esto».

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La expulsión de Kimmich

El Bayern sufrió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la tarjeta roja directa a Kimmich, tras revisar la jugada en el VAR, por tirar del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit después de recibir un empujón de este.

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Preguntado por la situación de Kimmich y por si este era consciente de que su acción no había sido sensata, Tah respondió: «Sí, creo que lo sabe. Todos lo sabemos. No hace falta seguir debatiéndolo ni hablando de ello, está claro».

Y continuó: «Pero teníamos que gestionar la situación durante el partido, y creo que eso es lo más importante. Creo que lo hicimos de forma magnífica en la segunda parte. Como he dicho, lo que hizo (Kimmich) no estuvo bien, él lo sabe y todos lo sabemos. Tenemos que seguir adelante».

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Sobre el ambiente de tensión que vive actualmente el club bávaro, Tah afirmó: «Es realmente una locura lo rápido que cambian las cosas en el fútbol, y cómo puedes sentir algo una semana y algo totalmente distinto a la siguiente».

Y agregó: «Volvemos a jugar el martes y luego el viernes. Si ganamos los dos partidos, desde fuera todo volverá a parecer bien».

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«No creo que debamos dejarnos llevar por las oleadas de opiniones que nos llegan desde fuera, aunque sean comprensibles. Seguiremos fieles a nuestros principios», añadió.

El exdefensa del Bayer Leverkusen concluyó: «Sabemos que ahora mismo hay situaciones difíciles, tanto para algunos jugadores a nivel individual como para nosotros como equipo. Pero la única manera de superarlo es mantenernos unidos como equipo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer».

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Las lesiones

Por su parte, Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, expresó su preocupación por la lesión de Konrad Laimer, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 87 pese a haber entrado como suplente en el 53.

«No tiene buena pinta. Normalmente puedes superar una lesión así y seguir jugando, pero él no pudo. Así que no es una buena señal. Pero hasta ahora no nos hemos quejado y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Nuestras ambiciones siguen siendo las mismas», declaró el técnico belga.

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En cambio, Kompany aclaró que la sustitución del joven Lennart Karl no se debió a una lesión y negó que el jugador sufriera algún problema físico: «Lennart no estaba lesionado. El plan desde el principio era que hoy no volviera a jugar los 90 minutos completos. No debemos olvidar que este jugador todavía tiene 18 años».