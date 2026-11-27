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El entrenador español Pep Guardiola descartó volver al Barcelona una vez concluida su etapa en el Manchester City, y admitió además que no tiene una fecha concreta para retomar los banquillos.

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Pep es una de las figuras más influyentes de la historia reciente del club azulgrana. Su equipo dominó en España y en Europa, y conquistó la Champions League en dos ocasiones, en 2009 y 2011.

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Además, impuso un estilo de juego que muchos equipos intentaron imitar y que numerosos futbolistas, tanto retirados como en activo, describen como «el mejor fútbol de la historia», según el diario catalán «Sport».

Es lógico que una gran parte de la afición del Barcelona sueñe con el regreso de Pep al club en algún momento.

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Sin embargo, el técnico catalán ha sido tajante en más de una ocasión: «Mi etapa como entrenador del Barcelona terminó y no volveré a dirigir al equipo».

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La última vez que reafirmó su postura fue hace unos días, en una entrevista con la revista oficial de la Bundesliga centrada sobre todo en su experiencia en el Bayern de Múnich.

Preguntado sobre si se ve regresando al Bayern en el futuro, Guardiola no lo descartó de forma rotunda y calificó a Vincent Kompany de «entrenador magnífico».

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Sobre el club azulgrana, en cambio, fue claro: «Yo, por ejemplo, no volveré al Barcelona».

Ya había declarado Guardiola que la presión mediática, la atención desmedida a cada uno de sus movimientos y la rivalidad con el Real Madrid lo desgastaron enormemente cuando era entrenador del Barça.

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En su conversación con su entrevistador, Markus Hörwick, sobre el fútbol alemán, señaló las diferencias en el tipo de presión y en el estilo de vida entre España y Alemania: «A vosotros no os importa cómo jugáis, basta con ganar. Además, sabéis disfrutar de la vida fuera del fútbol, mientras que en España no hay nada más».

Guardiola aprovecha su tiempo lejos de los banquillos para reordenar sus prioridades y decidir cuánto tiempo necesita antes de volver. Al ser preguntado por la fecha de su regreso, respondió: «La última vez necesité un año entero para recargar las pilas, pero esta vez no sé cuánto necesitaré. No me pongo una fecha concreta».

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Durante los seis meses que lleva alejado de los banquillos, ha recibido ofertas importantes, entre ellas las de dirigir a las selecciones de Italia, Países Bajos y Estados Unidos, pero no aceptó ninguna.

La etapa de Guardiola en el Bayern de Múnich duró tres temporadas, de 2013 a 2016.

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Aunque no logró ganar la Liga de Campeones, el conjunto bávaro conquistó bajo su mando siete títulos, entre ellos tres Bundesligas consecutivas.

En una de sus primeras cenas tras asumir el banquillo del Bayern, Franz Beckenbauer le dijo: «Aquí solo tienes que ganar. En el Bayern de Múnich es así de sencillo».

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Según Guardiola, aquella frase le gustó mucho y le ayudó a entender la naturaleza del trabajo y las expectativas dentro del club.

El técnico español sigue de cerca a los entrenadores de sus dos antiguos equipos, el Barcelona y el Bayern de Múnich. Elogió tanto a Hansi Flick como a Vincent Kompany, a quienes considera «totalmente capacitados para competir y construir grandes equipos».