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Cómo ver Villarreal vs Napoli: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Villarreal vs SSC Nápoles
Villarreal
SSC Nápoles
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Villarreal y SSC Nápoles. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio de la Cerámica acoge este martes un duelo de Liga de Campeones entre Villarreal y SSC Nápoles, dos clubes que llegan al partido con la necesidad imperiosa de sumar puntos para no perder de vista las posiciones de clasificación.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo sintonizar el Villarreal vs SSC Nápoles

El Villarreal vs SSC Nápoles se puede seguir en directo a través de Movistar+, la plataforma que emite el partido en España.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo atraviesa un momento delicado. La derrota 1-0 ante el Real Madrid el pasado fin de semana dejó al descubierto sus dificultades para generar peligro real contra bloques defensivos bien organizados. Iñigo Pérez sabe que su equipo tiene capacidad para jugar con el balón, pero la falta de profundidad en el último tercio se ha convertido en un problema recurrente en casa.

Nápoles llega a España con otro talante. La victoria 3-0 sobre el Frosinone en Serie A el pasado sábado reflejó la solidez de un equipo que ha encontrado su mejor versión bajo las órdenes de Massimiliano Allegri. El técnico italiano ha gestionado con cuidado la carga de trabajo de Kevin De Bruyne, y el belga sigue siendo el eje creativo de todo lo que construye el conjunto napolitano.

Los de Allegri no son ajenos a los tropiezos europeos. La derrota 1-0 ante el Arsenal en septiembre recordó que el salto hacia la élite continental todavía tiene sus exigencias, pero la respuesta en la liga doméstica ha sido convincente y el viaje a Villarreal llega en un buen momento de forma.

Ambos equipos ocupan la mitad baja de la clasificación de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en algo más que un trámite de grupo. Tres puntos para cualquiera de los dos puede cambiar por completo el rumbo de su campaña europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Villarreal contra SSC Nápoles alineaciones

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroS. ComesanaS. ComesanaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoK. De BruyneK. De BruyneM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayG. NascimentoG. NascimentoR. HoejlundR. Hoejlund
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-4-2
Villarreal

Once inicial

SSC Nápoles

Suplentes

Manager

  • I. Perez
  • M. Allegri

Iñigo Pérez no podrá contar con Tajon Buchanan ni con Nicolas Pepe por lesión. Para este partido, el técnico del Submarino Amarillo apunta a un once con Peter Gulacsi bajo palos, una defensl-ea formada por Santiago Mouriño, Renato Veiga, Sergi Cardona y Juan Foyth, el doble pivote de Santi Comesaña y Pape Gueye, y un ataque con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Alberto Moleiro apoyando a Georges Mikautadze.

Massimiliano Allegri llega con una lista de bajas considerable: Costantino Favasuli, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara y Alessandro Buongiorno están todos descartados por lesión. El entrenador italiano alineará previsiblemente a Alex Meret en portería, con una defensa compuesta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marín y Giovanni Di Lorenzo, Billy Gilmour y Stanislav Lobotka en el mediocampo, y Kevin De Bruyne, Matteo Politano y David Neres dando soporte a Rasmus Højlund en punta. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio.

Villarreal

Lesiones y suspensiones

SSC Nápoles

Forma

VIL

VIL - Formulario

BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NAP

NAP - Formulario

INT
L3-2
ARS
L0-1
BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Villarreal llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, y en la Liga de Campeones cayeron 3-2 ante el Borussia Dortmund en septiembre. En el lado positivo, golearon 3-1 al Levante y ganaron 1-3 al Málaga a domicilio, lo que muestra su capacidad anotadora fuera de casa. En total, el Submarino Amarillo ha marcado nueve goles y encajado ocho en estos cinco partidos.

Nápoles presenta una trayectoria más sólida, con tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. La goleada 3-0 al Frosinone el pasado fin de semana fue su actuación más contundente del tramo, y también sumaron ante el Bologna 1-0 y empataron 1-1 con la Fiorentina en Serie A. Su única derrota en esta racha llegó ante el Arsenal 1-0 en Champions League. El conjunto italiano ha marcado ocho goles y encajado cuatro en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VillarrealEmpateSSC Nápoles
2
1
2
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso en diciembre de 2022, que terminó con victoria del Villarreal 3-2 como visitante en campo napolitano. En los cinco duelos registrados entre ambos, Nápoles acumula el mejor balance global: dos victorias en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 2011, ambas con el marcador 2-0, frente a un triunfo del Villarreal en la Europa League de 2016 y un empate 1-1 en la vuelta de esa misma eliminatoria.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
D
W
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
D
W
4
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
210151+43
L
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
21012203
W
L
17
LensLensRCL
210134-13
L
W
18
VikingVikingVIK
210123-13
W
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
20201102
D
D
21
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
23
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
24
VillarrealVillarrealVIL
201123-11
L
L
25
BrujasBrujasCLB
201123-11
D
L
26
LilleLilleLIL
201123-11
D
L
27
Inter MilánInter MilánINT
201112-11
D
L
28
SSC NápolesSSC NápolesNAP
201101-11
W
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
D
L
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
201114-31
D
L
31
LASKLASKLAS
100101-10
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Liga de Campeones, el Villarreal ocupa la posición 21 y el Nápoles la 27, situándose ambos equipos fuera de los puestos de clasificación para la siguiente fase.

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