Cómo ver Villarreal vs Napoli: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio de la Cerámica acoge este martes un duelo de Liga de Campeones entre Villarreal y SSC Nápoles, dos clubes que llegan al partido con la necesidad imperiosa de sumar puntos para no perder de vista las posiciones de clasificación.

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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Cómo sintonizar el Villarreal vs SSC Nápoles

El Villarreal vs SSC Nápoles se puede seguir en directo a través de Movistar+, la plataforma que emite el partido en España.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo atraviesa un momento delicado. La derrota 1-0 ante el Real Madrid el pasado fin de semana dejó al descubierto sus dificultades para generar peligro real contra bloques defensivos bien organizados. Iñigo Pérez sabe que su equipo tiene capacidad para jugar con el balón, pero la falta de profundidad en el último tercio se ha convertido en un problema recurrente en casa.

Nápoles llega a España con otro talante. La victoria 3-0 sobre el Frosinone en Serie A el pasado sábado reflejó la solidez de un equipo que ha encontrado su mejor versión bajo las órdenes de Massimiliano Allegri. El técnico italiano ha gestionado con cuidado la carga de trabajo de Kevin De Bruyne, y el belga sigue siendo el eje creativo de todo lo que construye el conjunto napolitano.

Los de Allegri no son ajenos a los tropiezos europeos. La derrota 1-0 ante el Arsenal en septiembre recordó que el salto hacia la élite continental todavía tiene sus exigencias, pero la respuesta en la liga doméstica ha sido convincente y el viaje a Villarreal llega en un buen momento de forma.

Ambos equipos ocupan la mitad baja de la clasificación de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en algo más que un trámite de grupo. Tres puntos para cualquiera de los dos puede cambiar por completo el rumbo de su campaña europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Iñigo Pérez no podrá contar con Tajon Buchanan ni con Nicolas Pepe por lesión. Para este partido, el técnico del Submarino Amarillo apunta a un once con Peter Gulacsi bajo palos, una defensl-ea formada por Santiago Mouriño, Renato Veiga, Sergi Cardona y Juan Foyth, el doble pivote de Santi Comesaña y Pape Gueye, y un ataque con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Alberto Moleiro apoyando a Georges Mikautadze.

Massimiliano Allegri llega con una lista de bajas considerable: Costantino Favasuli, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara y Alessandro Buongiorno están todos descartados por lesión. El entrenador italiano alineará previsiblemente a Alex Meret en portería, con una defensa compuesta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marín y Giovanni Di Lorenzo, Billy Gilmour y Stanislav Lobotka en el mediocampo, y Kevin De Bruyne, Matteo Politano y David Neres dando soporte a Rasmus Højlund en punta. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio.

Forma

Villarreal llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, y en la Liga de Campeones cayeron 3-2 ante el Borussia Dortmund en septiembre. En el lado positivo, golearon 3-1 al Levante y ganaron 1-3 al Málaga a domicilio, lo que muestra su capacidad anotadora fuera de casa. En total, el Submarino Amarillo ha marcado nueve goles y encajado ocho en estos cinco partidos.

Nápoles presenta una trayectoria más sólida, con tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. La goleada 3-0 al Frosinone el pasado fin de semana fue su actuación más contundente del tramo, y también sumaron ante el Bologna 1-0 y empataron 1-1 con la Fiorentina en Serie A. Su única derrota en esta racha llegó ante el Arsenal 1-0 en Champions League. El conjunto italiano ha marcado ocho goles y encajado cuatro en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso en diciembre de 2022, que terminó con victoria del Villarreal 3-2 como visitante en campo napolitano. En los cinco duelos registrados entre ambos, Nápoles acumula el mejor balance global: dos victorias en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 2011, ambas con el marcador 2-0, frente a un triunfo del Villarreal en la Europa League de 2016 y un empate 1-1 en la vuelta de esa misma eliminatoria.

Clasificación

En la clasificación actual de la Liga de Campeones, el Villarreal ocupa la posición 21 y el Nápoles la 27, situándose ambos equipos fuera de los puestos de clasificación para la siguiente fase.