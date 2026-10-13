Cómo ver Viking vs Bayern Múnich: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Bayern Múnich visita el Lyse Arena de Stavanger para medirse al Viking en la fase de liga de la UEFA Champions League. Vincent Kompany lleva a sus jugadores al norte de Europa con la intención de seguir sumando puntos en la competición continental, donde los bávaros ocupan una posición privilegiada en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necAesitas saber sobre cómo ver el partido.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

Cómo sintonizar el Viking vs Bayern Múnich

El partido entre Viking y Bayern Múnich se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al live stream del partido desde la plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Acerca del encuentro

El conjunto noruego llega al partido en un momento de confianza en el plano doméstico. Viking ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, aunque su única derrota en ese período llegó precisamente en la Champions League, ante el VfB Stuttgart.

El Bayern, por su parte, arrastra cierta frustración tras empatar 2-2 con el Augsburgo en la Bundesliga el pasado fin de semana. Kompany vio cómo su equipo generó 29 remates y golpeó dos veces el poste, pero no pudo llevarse los tres puntos. Cuatro goles fueron anulados en un resultado que el técnico belga calificó de montaña rusa emocional.

Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo del equipo y cuenta con el respaldo explícito de la cúpula del club, que lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro. Michael Olise, que ha generado interés en el mercado, también tiene muchas papeletas para salir de inicio tras las declaraciones del presidente Herbert Hainer cerrando la puerta a cualquier salida.

Joshua Kimmich, cuyo papel en la selección alemana ha sido objeto de debate durante el parón internacional, buscará reivindicarse a nivel de clubes. Manuel Neuer defenderá la portería pese a que su error ante el Augsburgo generó cierta polémica, aunque el director deportivo Max Eberl ha reafirmado públicamente su confianza en el capitán.

Luis Díaz, que atraviesa un período sin marcar que ya se extiende a seis partidos consecutivos, también figura en la convocatoria. Eberl ha salido en su defensa y confía en que el colombiano recupere su mejor versión en breve.

Noticias de los equipos y escuadras

Morten Jensen no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth por lesión. El técnico noruego tiene previsto alinear un once con Arild Oestboe bajo palos, una defensa formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim, y un mediocampo y ataque con Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Henrik Roervik Bjoerdal.

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala ni David Santos Daiber. El once proyectado del Bayern sitúa a Manuel Neuer en portería, con Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano y Alphonso Davies en defensa, y una línea de ataque compuesta por Luis Díaz, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Joshua Kimmich y Harry Kane.

Forma

El Viking llega al encuentro con un balance de cuatro victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Brann en la Eliteserien el 9 de octubre, y en septiembre firmaron una goleada de 8-1 frente al Kristiansund BK. Su única derrota en este período fue ante el VfB Stuttgart en la Champions League por 3-1. En total, el equipo noruego ha marcado 14 goles y encajado seis en estos cinco encuentros.

El Bayern acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Tras el 2-2 ante el Augsburgo, los bávaros registran un 7-0 ante el Union Berlin como resultado más abultado de este período, además de un 5-0 al Bodoe/Glimt en la Champions League. En conjunto, el equipo de Kompany ha anotado 15 goles y solo ha recibido dos en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Viking y Bayern Múnich. Se añadirá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Bayern Múnich ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los equipos más sólidos de la competición y convierte este desplazamiento en un trámite que los bávaros afrontan como favoritos claros. El Viking, por su parte, se encuentra en el puesto 29, lo que refleja la magnitud del reto que supone para el conjunto noruego plantar cara a uno de los grandes de Europa en su propio estadio.