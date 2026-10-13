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Liga de Campeones
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Cómo ver Viking vs Bayern Múnich: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Viking vs Bayern Múnich
Viking
Bayern Múnich
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Viking y Bayern Múnich. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Bayern Múnich visita el Lyse Arena de Stavanger para medirse al Viking en la fase de liga de la UEFA Champions League. Vincent Kompany lleva a sus jugadores al norte de Europa con la intención de seguir sumando puntos en la competición continental, donde los bávaros ocupan una posición privilegiada en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necAesitas saber sobre cómo ver el partido.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo sintonizar el Viking vs Bayern Múnich

El partido entre Viking y Bayern Múnich se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al live stream del partido desde la plataforma.

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Acerca del encuentro

El conjunto noruego llega al partido en un momento de confianza en el plano doméstico. Viking ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, aunque su única derrota en ese período llegó precisamente en la Champions League, ante el VfB Stuttgart.

El Bayern, por su parte, arrastra cierta frustración tras empatar 2-2 con el Augsburgo en la Bundesliga el pasado fin de semana. Kompany vio cómo su equipo generó 29 remates y golpeó dos veces el poste, pero no pudo llevarse los tres puntos. Cuatro goles fueron anulados en un resultado que el técnico belga calificó de montaña rusa emocional.

Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo del equipo y cuenta con el respaldo explícito de la cúpula del club, que lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro. Michael Olise, que ha generado interés en el mercado, también tiene muchas papeletas para salir de inicio tras las declaraciones del presidente Herbert Hainer cerrando la puerta a cualquier salida.

Joshua Kimmich, cuyo papel en la selección alemana ha sido objeto de debate durante el parón internacional, buscará reivindicarse a nivel de clubes. Manuel Neuer defenderá la portería pese a que su error ante el Augsburgo generó cierta polémica, aunque el director deportivo Max Eberl ha reafirmado públicamente su confianza en el capitán.

Luis Díaz, que atraviesa un período sin marcar que ya se extiende a seis partidos consecutivos, también figura en la convocatoria. Eberl ha salido en su defensa y confía en que el colombiano recupere su mejor versión en breve.

Noticias de los equipos y escuadras

Viking contra Bayern Múnich alineaciones

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. Heggheimteam-logoH. BjoerdalK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellP. ChristiansenP. ChristiansenZ. TripicZ. TripicE. BotheimE. BotheimJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahN. BrownN. BrownLuis DíazLuis DíazL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-3-3
Viking

Once inicial

Bayern Múnich

Suplentes

Manager

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Morten Jensen no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth por lesión. El técnico noruego tiene previsto alinear un once con Arild Oestboe bajo palos, una defensa formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim, y un mediocampo y ataque con Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Henrik Roervik Bjoerdal.

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala ni David Santos Daiber. El once proyectado del Bayern sitúa a Manuel Neuer en portería, con Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano y Alphonso Davies en defensa, y una línea de ataque compuesta por Luis Díaz, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Joshua Kimmich y Harry Kane.

Viking

Lesiones y suspensiones

Bayern Múnich

Forma

VIK

VIK - Formulario

VFB
L3-1
KBK
W8-1
LIL
W3-0
MAD
W0-3
BRA
W0-2
Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCB

FCB - Formulario

S04
D0-0
BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Viking llega al encuentro con un balance de cuatro victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Brann en la Eliteserien el 9 de octubre, y en septiembre firmaron una goleada de 8-1 frente al Kristiansund BK. Su única derrota en este período fue ante el VfB Stuttgart en la Champions League por 3-1. En total, el equipo noruego ha marcado 14 goles y encajado seis en estos cinco encuentros.

El Bayern acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Tras el 2-2 ante el Augsburgo, los bávaros registran un 7-0 ante el Union Berlin como resultado más abultado de este período, además de un 5-0 al Bodoe/Glimt en la Champions League. En conjunto, el equipo de Kompany ha anotado 15 goles y solo ha recibido dos en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Viking y Bayern Múnich. Se añadirá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
D
W
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
D
W
4
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
210151+43
L
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
21012203
W
L
17
LensLensRCL
210134-13
L
W
18
VikingVikingVIK
210123-13
W
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
20201102
D
D
21
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
23
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
24
VillarrealVillarrealVIL
201123-11
L
L
25
BrujasBrujasCLB
201123-11
D
L
26
LilleLilleLIL
201123-11
D
L
27
Inter MilánInter MilánINT
201112-11
D
L
28
SSC NápolesSSC NápolesNAP
201101-11
W
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
D
L
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
201114-31
D
L
31
LASKLASKLAS
100101-10
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Bayern Múnich ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los equipos más sólidos de la competición y convierte este desplazamiento en un trámite que los bávaros afrontan como favoritos claros. El Viking, por su parte, se encuentra en el puesto 29, lo que refleja la magnitud del reto que supone para el conjunto noruego plantar cara a uno de los grandes de Europa en su propio estadio.

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