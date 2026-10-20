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Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid
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Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para no perderte el encuentro.

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El Atlético Madrid visita el MHPArena de Stuttgart en la fase de liga de la UEFA Champions League, con Diego Simeone buscando sumar otro resultado positivo en Europa tras un inicio de temporada sólido en todos los frentes.

Los rojiblancos llegan a Alemania en un estado de forma envidiable. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una goleada 2-0 ante el Manchester United en la Champions League y un triunfo 2-1 en el derbi ante el Real Madrid en LaLiga, sitúan al conjunto colchonero como uno de los equipos más en forma del continente.

El Stuttgart, por su parte, afronta el choque desde una posición más discreta en la clasificación europea. El equipo de Sebastian Hoeness llega tras una derrota 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga el pasado fin de semana, aunque antes firmó una victoria convincente 3-0 ante el Slovan en la propia Champions League.

La baja de Cristian Romero es la principal preocupación en la zaga del Atlético, aunque los informes más recientes apuntan a que el defensa argentino solo se perderá un par de partidos, lo que supone un alivio para Simeone. Koke también figura entre los ausentes.

En casa, el Stuttgart tendrá que prescindir de hasta seis jugadores por lesión, lo que limita las opciones de rotación de Hoeness y añade incertidumbre a una noche que ya se presentaba complicada.

Atlético llega a Stuttgart como favorito claro, respaldado por su solidez defensiva y el buen momento de Julián Álvarez en ataque. El MHPArena acogerá un duelo de Champions League con mucho en juego para ambos equipos en la clasificación de la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

El Stuttgart de Sebastian Hoeness no podrá contar con Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas ni Dan-Axel Zagadou por lesión. El once probable de los alemanes parte de Fabian Bredlow bajo palos, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Ramon Hendriks en defensa, y una línea de mediocampo y ataque formada por Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav, Grischa Proemel y Ermedin Demirovic.

En el bando visitante, Diego Simeone no podrá contar con Cristian Romero ni con Koke. El once inicial previsto del Atlético incluye a Jan Oblak en portería, Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill y David Hancko en defensa, y a Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Julián Álvarez y Kang-In Lee completando el equipo.

Forma

VFB

VFB - Formulario

BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
SBR
W0-3
HSV
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ATM

ATM - Formulario

OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Stuttgart llega al partido con un balance de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos, con el resultado ante el Greuther Fürth no computando como oficial. Su partido más reciente fue una derrota 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes habían sumado una victoria 3-0 frente al Slovan en la Champions League. En sus últimos cinco encuentros, los suabos han marcado ocho goles y encajado cuatro.

El Atlético Madrid, en cambio, ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. La victoria más reciente fue un 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, y antes de eso derrotaron 2-0 al Manchester United en la Champions League. En esa racha de cinco partidos, el conjunto de Simeone ha anotado diez goles y solo ha encajado uno, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateAtlético Madrid
0
1
0
Amistosos
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018 que terminó con empate a uno. Con tan solo un encuentro en el historial, no es posible establecer patrones claros entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Stuttgart ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Atlético Madrid, en cambio, se encuentra en el puesto 15, en el límite entre los equipos que acceden a los play-offs de eliminación y los que quedan fuera de la competición, lo que convierte este partido en un encuentro de especial relevancia para los colchoneros.

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