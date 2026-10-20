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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 MHPArena

Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético Madrid visita el MHPArena de Stuttgart en la fase de liga de la UEFA Champions League, con Diego Simeone buscando sumar otro resultado positivo en Europa tras un inicio de temporada sólido en todos los frentes.

Los rojiblancos llegan a Alemania en un estado de forma envidiable. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una goleada 2-0 ante el Manchester United en la Champions League y un triunfo 2-1 en el derbi ante el Real Madrid en LaLiga, sitúan al conjunto colchonero como uno de los equipos más en forma del continente.

El Stuttgart, por su parte, afronta el choque desde una posición más discreta en la clasificación europea. El equipo de Sebastian Hoeness llega tras una derrota 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga el pasado fin de semana, aunque antes firmó una victoria convincente 3-0 ante el Slovan en la propia Champions League.

La baja de Cristian Romero es la principal preocupación en la zaga del Atlético, aunque los informes más recientes apuntan a que el defensa argentino solo se perderá un par de partidos, lo que supone un alivio para Simeone. Koke también figura entre los ausentes.

En casa, el Stuttgart tendrá que prescindir de hasta seis jugadores por lesión, lo que limita las opciones de rotación de Hoeness y añade incertidumbre a una noche que ya se presentaba complicada.

Atlético llega a Stuttgart como favorito claro, respaldado por su solidez defensiva y el buen momento de Julián Álvarez en ataque. El MHPArena acogerá un duelo de Champions League con mucho en juego para ambos equipos en la clasificación de la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Stuttgart de Sebastian Hoeness no podrá contar con Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas ni Dan-Axel Zagadou por lesión. El once probable de los alemanes parte de Fabian Bredlow bajo palos, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Ramon Hendriks en defensa, y una línea de mediocampo y ataque formada por Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav, Grischa Proemel y Ermedin Demirovic.

En el bando visitante, Diego Simeone no podrá contar con Cristian Romero ni con Koke. El once inicial previsto del Atlético incluye a Jan Oblak en portería, Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill y David Hancko en defensa, y a Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Julián Álvarez y Kang-In Lee completando el equipo.

Forma

El Stuttgart llega al partido con un balance de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos, con el resultado ante el Greuther Fürth no computando como oficial. Su partido más reciente fue una derrota 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes habían sumado una victoria 3-0 frente al Slovan en la Champions League. En sus últimos cinco encuentros, los suabos han marcado ocho goles y encajado cuatro.

El Atlético Madrid, en cambio, ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. La victoria más reciente fue un 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, y antes de eso derrotaron 2-0 al Manchester United en la Champions League. En esa racha de cinco partidos, el conjunto de Simeone ha anotado diez goles y solo ha encajado uno, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos VfB Stuttgart VFB 1 Atlético Madrid ATM 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018 que terminó con empate a uno. Con tan solo un encuentro en el historial, no es posible establecer patrones claros entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Stuttgart ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Atlético Madrid, en cambio, se encuentra en el puesto 15, en el límite entre los equipos que acceden a los play-offs de eliminación y los que quedan fuera de la competición, lo que convierte este partido en un encuentro de especial relevancia para los colchoneros.